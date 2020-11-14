新計票：拜登306 特朗普232 華盛頓今或有挺特朗普大示威

美國Edison Research周五預測了美國總統大選的最後兩個州的投票結果,民主黨人拜登在喬治亞州擊敗了現任總統特朗普，而特朗普贏得了北卡羅來納州。拜登已經超過了贏得總統大選所需的270張選舉人票，他在上周六宣布獲勝。特朗普選後第一次正式開腔稱當所有合法選票清點完畢後 他會“做正確的事情”。支持特朗普的民眾預報今天在華盛頓舉行大規模挺特朗普示威，特朗普可能到場打氣。

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據路透社報道，美國Edison Research指，最終計票結束後料拜登贏得306張選舉人票，特朗普獲232張。

該報道說，美國總統特朗普的一位密友表示，總統周五稱，他是一個“現實主義者”，在所有合法選票清點完畢後，他將遵守美國憲法，但仍在等待美國各州如何確認最終選舉結果。福克斯新聞記者Geraldo Rivera在推特上的一篇帖子和接受該電視台採訪時表示，特朗普周五早些時候給他打了電話。總統對各州的計票工作表示擔憂。上周末，其民主黨對手拜登已宣布獲勝。

據Rivera在推特上說，特朗普告訴他，當所有合法選票清點完畢後，他會“做正確的事情”。

據法新社消息，美國總統大選結果態勢大致底定，不過總統特朗普迄今仍拒絕承認敗選，也不願幫助民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）準備交接工作，特朗普昨天稍晚表示，「時間會說明」自己是否將續掌白宮。

據法新社說，毫無根據地主張大選遭到操弄，支持者周六將在華盛頓舉行集會相挺，特朗普說可能會親自出席。特朗普在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「看到如此龐大的支持，讓我備感溫暖，特別是有組織的集會在全國各地湧現。」

特朗普說，「包括星期六在（華府）哥倫比亞特區有一場大型集會，我甚至可能會嘗試順道過去打個招呼。」