新计票：拜登306 特朗普232 华盛顿今或有挺特朗普大示威

美国Edison Research周五预测了美国总统大选的最后两个州的投票结果,民主党人拜登在乔治亚州击败了现任总统特朗普，而特朗普赢得了北卡罗来纳州。拜登已经超过了赢得总统大选所需的270张选举人票，他在上周六宣布获胜。特朗普选后第一次正式开腔称当所有合法选票清点完毕后 他会“做正确的事情”。支持特朗普的民众预报今天在华盛顿举行大规模挺特朗普示威，特朗普可能到场打气。

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据路透社报道，美国Edison Research指，最终计票结束后料拜登赢得306张选举人票，特朗普获232张。

该报道说，美国总统特朗普的一位密友表示，总统周五称，他是一个“现实主义者”，在所有合法选票清点完毕后，他将遵守美国宪法，但仍在等待美国各州如何确认最终选举结果。福克斯新闻记者Geraldo Rivera在推特上的一篇帖子和接受该电视台采访时表示，特朗普周五早些时候给他打了电话。总统对各州的计票工作表示担忧。上周末，其民主党对手拜登已宣布获胜。

据Rivera在推特上说，特朗普告诉他，当所有合法选票清点完毕后，他会“做正确的事情”。

据法新社消息，美国总统大选结果态势大致底定，不过总统特朗普迄今仍拒绝承认败选，也不愿帮助民主党籍总统当选人拜登（Joe Biden）准备交接工作，特朗普昨天稍晚表示，「时间会说明」自己是否将续掌白宫。

据法新社说，毫无根据地主张大选遭到操弄，支持者周六将在华盛顿举行集会相挺，特朗普说可能会亲自出席。特朗普在社群媒体推特（Twitter）上写道：「看到如此庞大的支持，让我备感温暖，特别是有组织的集会在全国各地涌现。」

特朗普说，「包括星期六在（华府）哥伦比亚特区有一场大型集会，我甚至可能会尝试顺道过去打个招呼。」