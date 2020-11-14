美曝基地恐怖组织二号头目疑遭以色列特工德黑兰击毙

恐怖组织盖达二把手在伊朗被以色列特工秘密击杀。此事发生在8月7日，美国、伊朗、以色列或盖达组织均未公开承认。据纽约时报透露，基地组织二把手阿布杜拉是在伊朗首都德黑兰遭两名以色列特工街头骑摩托车追杀击毙。阿布杜拉涉及1998年美国在非洲坦尚尼亚及肯亚大使馆的炸弹攻击案而在美国被认定有罪，并被通缉，在这两处美国大使馆发生的爆炸案造成224人死亡、逾5000人受伤。

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盖达二把手在伊朗被秘密击杀。法新社引据纽约时报报道说，极端组织盖达的二把手今年8月在伊朗被暗中击杀，他因涉及1998年美国在非洲坦尚尼亚及肯亚大使馆的炸弹攻击案而在美国被认定有罪。在这两处美国大使馆发生的爆炸案造成224人死亡、逾5000人受伤。美国联邦当局曾悬赏1000万美元，换取能协助逮到阿布杜拉的任何情报。

盖达组织（Al-Qaeda）的阿布杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah）是美国联邦调查局通缉名单中的头号要犯之一。根据情报官员向纽时证实的说法，阿布杜拉已于德黑兰被两名骑摩托车的以色列特工依美国指示击毙。

据该报道说，此事发生在8月7日，美国、伊朗、以色列或盖达组织均未公开承认。

阿布杜拉平常使用假名马士礼（Abu Muhammad al-Masri），他当时与女儿一起被杀。他女儿是前盖达领袖宾拉登（Osama bin Laden）之子韩萨（Hamza bin Laden）的遗孀。