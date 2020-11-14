CNN名记将特朗普执政对比纳粹水晶之夜 白宫发言人要求道歉

美国有限电视新闻网（CNN）著名主持人克里斯汀·阿曼普（Christiane Amanpour）近日在节目中发表独白时，将特朗普总统过去4年执政与1938年德国纳粹主导的“水晶之夜”反犹恶行作对比，引发争议。美国白宫发言人麦肯纳尼（Kayleigh McEnany）11月14日通过推特转发了节目视频，并要求阿曼普和CNN立即道歉。

广告 继续浏览后续

阿曼普星期四在节目的独白中说，“82年前的这个星期，水晶之夜发生了”。她续称，“这是纳粹在向我们人类文明发出警告，导致了对整个（民族）身份的种族灭绝，在那座焚书的塔里，它导致了对事实、知识、历史和真理的攻击。在唐纳德-特朗普对这些同样的价值观进行了四年的现代攻击之后，拜登-哈里斯团队承诺回归规范，包括真相。”节目中，阿曼普团队将纳粹打砸犹太人商店留下的惨状和焚书的记录画面配上了她的独白，片段最后当提到拜登时配上了后者与哈里斯庆祝胜选的画面。

对此，麦肯纳尼在推特上转发了该片段的视频并写道，“可悲！阿曼普和CNN他们必须立即为轻视大屠杀和数百万犹太人惨遭种族灭绝的行为道歉。”她说，“他们还必须为诽谤历史上最亲以色列的总统而道歉，因为他们自己也列出了一份反民主的政敌名单。”此前，CNN的一个节目中出现了一份尚未庆祝拜登当选美国总统的，国会共和党参议员的名单，并对他们加以批评。

星期六，成千上万的特朗普的支持者在首都华盛顿集会。集会在白宫附近一个广场举行，当地事件周六中午左右开始，参与者游行到联邦最高法院。集会有多个主题，包括“停止盗取选票”，及“令美国再次强大”等，都是不时出现在特朗普社交媒体上的留言。参加者支持特朗普阵营指大选出现舞弊的说法，部分极右及白人主义团体据报有参与集会。此外，一些左翼团体，计划在华盛顿及其他城市游行，与特朗普的支持者打对台。