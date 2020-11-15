加州州长疫情理由下令向选民邮寄选票遭判违宪 不影响投票结果

为因应加利福尼亚州内新冠肺炎疫情,美国民主党籍加州州长纽瑟姆6月签署行政命令，向所有登记选民分发邮寄选票，遭2名州众议员控告越权立法。法院周五(13日)裁定纽瑟姆违宪，指即使在疫情期间，州长也无权修改或改变现行选举法。

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据光华网今天报道称，就美国总统选举，擅向加州选民派邮寄选票，法院裁定州长越权违宪。消息说，美国民主党籍加州州长纽瑟姆在大选前透过行政指令，向所有加州选民分发邮寄选票，遭法院裁定越权违宪。

据《福斯新闻》（Fox News）报道，纽瑟姆6月3日签署行政命令，抢在州议会通过类似法令之前，率先援引“加州紧急服务法”，向全州登记选民分发邮寄选票，遭州众议员盖拉格和基利控告，指修法属立法机关职责，纽瑟姆的行动相当危险。加州沙特郡（Sutter County）高等法院法官赫克曼11月13日作出判决，指即使处于疫情期间，“紧急法”并未赋予州长改变现行法律的权力，这属于立法机关的权力，其越权行为恐怕会立下不良先例，禁止他今后再以“紧急法”更改任何现行法律。

纽瑟姆办公室则为此反驳道，州长有权在紧急情况下，发布命令保护居民，不同意限制州长的紧急权力，同时也强调，今次的裁决不会影响总统大选的计票结果。