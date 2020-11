台湾留学生挪威遭注中国籍诉讼遭最高法院驳回 欲上诉至欧洲人权法院

台湾留学生等人日前因不满当地居留证被标注为“中国”籍,而向挪威政府提告,但挪威最高法院驳回告诉,引起各方争议。台湾留学生计划上诉至欧洲人权法院。挪威法院以该案不具实质损害为由裁判驳回台湾留学生的抗告。

据联合新闻网今天报道,台湾外交部今(15)日回应,已在第一时间向挪威政府抗议,若该学生未来将向欧洲人权法院提告,也会持续协助,脸书粉专“在挪台湾人国籍正名运动”则宣告,要将正名运动从挪威国内带到国际的舞台“欧洲人权法院”,会在挪威最高法院判决出来后的六个月内向欧洲人权法院提出告诉。

据该报道,对于台湾留学生的告诉遭挪威最高法院驳回,台湾外交部今日指出,国籍事涉当事人身份权益,具有实质的法律利益,挪威政府将台湾留学生在当地的居留证错误标注为“中国”籍,就是违反当事人权益的人权案件,然而挪威法院却以该案不具实质损害为由,裁判驳回台湾留学生的抗告,外交部对此判决表示高度遗憾,尤其针对挪威法院于该案诉讼过程中,未能对受影响的台湾留学生提供出庭声辩或后续救济的机会,表达严正关切,已训令兼辖的驻瑞典代表处,于第一时间再度向挪威政府表示抗议。

据该报道,台湾外交部也痛批,中国经常以其市场作为武器,胁迫外国政府及企业,更改矮化我国籍名称,北京也曾在数年前因挪威颁赠刘晓波诺贝尔和平奖,而中止挪威鲑鱼输入,这种经济胁迫外交已引起国际社会关切,因此,从去年开始,台湾政府就透过年度“台欧盟人权咨商”,将类此案件提请欧盟关切,未来将持续透过相关管道就该案积极进行交涉,寻求更多理念相近伙伴的合作。

据台湾外交部重申,台湾就是台湾,不是中华人民共和国一部份,该案是重要的人权议题,将持续协助受影响的我国留学生争取应有的权益,由于挪威法院的判决并没有对该案实质进行直接审理,如果未来当事人决定将该案提告欧洲人权法院,外交部也将持续协助。

据该报道,脸书粉专“在挪台湾人国籍正名运动”在脸书上坦言,挪威最高法院本周以台湾留学生上诉显无理由,迅速驳回了我们的上诉,不仅无视我方亟欲出庭辩论的请求,在裁判书上也仅以“The Appeals Committee finds it unanimously clear that the appeal cannot proceed.”短短一句话交代,对于台湾留学生在理由中指出,应受公平审判的权利(包含挪威法院应实践直接审理原则)、应受充分保障的救济权利,及将台湾人注记为中国籍不符合事实且侵害台湾留学生的隐私权等,挪威最高法院皆不予置评。

据“在挪台湾人国籍正名运动”透露,他们要将这场国籍正名运动从挪威国内带到国际的舞台,“欧洲人权法院,我们来了!”这也是当初恳请大家支持的时候所设定的终极目标,离开挪威国内以后,又是一个全新的开始、全新的机会。

“在挪台湾人国籍正名运动”提到,因为挪威是欧洲人权公约的缔约国,依照公约规定,在用尽缔约国内的救济途径后,他们可以向欧洲人权法院起诉、主张公约上所享有的权利,因此,他们要在挪威最高法院判决后六个月内向欧洲人权法院提出,也就是说,这次团队有更充裕的时间准备,而在这六个月当中,也会再去寻找其他欧洲国家专精于人权法的律师,努力坚实诉讼团队!