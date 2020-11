台灣留學生挪威遭注中國籍訴訟遭最高法院駁回 欲上訴至歐洲人權法院

台灣留學生等人日前因不滿當地居留證被標註為“中國”籍,而向挪威政府提告,但挪威最高法院駁回告訴,引起各方爭議。台灣留學生計畫上訴至歐洲人權法院。挪威法院以該案不具實質損害為由裁判駁回台灣留學生的抗告。

據聯合新聞網今天報道,台灣外交部今(15)日回應,已在第一時間向挪威政府抗議,若該學生未來將向歐洲人權法院提告,也會持續協助,臉書粉專“在挪台灣人國籍正名運動”則宣告,要將正名運動從挪威國內帶到國際的舞台“歐洲人權法院”,會在挪威最高法院判決出來後的六個月內向歐洲人權法院提出告訴。

據該報道,對於台灣留學生的告訴遭挪威最高法院駁回,台灣外交部今日指出,國籍事涉當事人身份權益,具有實質的法律利益,挪威政府將台灣留學生在當地的居留證錯誤標註為“中國”籍,就是違反當事人權益的人權案件,然而挪威法院卻以該案不具實質損害為由,裁判駁回台灣留學生的抗告,外交部對此判決表示高度遺憾,尤其針對挪威法院於該案訴訟過程中,未能對受影響的台灣留學生提供出庭聲辯或後續救濟的機會,表達嚴正關切,已訓令兼轄的駐瑞典代表處,於第一時間再度向挪威政府表示抗議。

據該報道,台灣外交部也痛批,中國經常以其市場作為武器,脅迫外國政府及企業,更改矮化我國籍名稱,北京也曾在數年前因挪威頒贈劉曉波諾貝爾和平獎,而中止挪威鮭魚輸入,這種經濟脅迫外交已引起國際社會關切,因此,從去年開始,台灣政府就透過年度“台歐盟人權咨商”,將類此案件提請歐盟關切,未來將持續透過相關管道就該案積極進行交涉,尋求更多理念相近夥伴的合作。

據台灣外交部重申,台灣就是台灣,不是中華人民共和國一部份,該案是重要的人權議題,將持續協助受影響的我國留學生爭取應有的權益,由於挪威法院的判決並沒有對該案實質進行直接審理,如果未來當事人決定將該案提告歐洲人權法院,外交部也將持續協助。

據該報道,臉書粉專“在挪台灣人國籍正名運動”在臉書上坦言,挪威最高法院本周以台灣留學生上訴顯無理由,迅速駁回了我們的上訴,不僅無視我方亟欲出庭辯論的請求,在裁判書上也僅以“The Appeals Committee finds it unanimously clear that the appeal cannot proceed.”短短一句話交代,對於台灣留學生在理由中指出,應受公平審判的權利(包含挪威法院應實踐直接審理原則)、應受充分保障的救濟權利,及將台灣人註記為中國籍不符合事實且侵害台灣留學生的隱私權等,挪威最高法院皆不予置評。

據“在挪台灣人國籍正名運動”透露,他們要將這場國籍正名運動從挪威國內帶到國際的舞台,“歐洲人權法院,我們來了!”這也是當初懇請大家支持的時候所設定的終極目標,離開挪威國內以後,又是一個全新的開始、全新的機會。

“在挪台灣人國籍正名運動”提到,因為挪威是歐洲人權公約的締約國,依照公約規定,在用盡締約國內的救濟途徑後,他們可以向歐洲人權法院起訴、主張公約上所享有的權利,因此,他們要在挪威最高法院判決後六個月內向歐洲人權法院提出,也就是說,這次團隊有更充裕的時間準備,而在這六個月當中,也會再去尋找其他歐洲國家專精於人權法的律師,努力堅實訴訟團隊!