国际组织喜迎拜登 “蜜月”后压力仍大

总部均在日内瓦的国际组织过去几年遭遇美国特朗普政府的退出与对抗局面，如今随着拜登赢得美国总统大选，一众国际组织似乎集体松一口气。但专家警告，他们期望的蜜月期可能不会持续太久。

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迎接美国拜登新政府，国际组织松一口气。据法新社今天引述瑞士伯尔尼大学（Bern University）世界贸易研究院（World Trade Institute）国际关系教授艾尔希格（Manfred Elsig）表示：「我认为大家基本上都敞开双臂等待美国归来。」一位要求匿名的日内瓦贸易官员透露，当美国媒体上周末宣告民主党候选人拜登（Joe Biden）预料赢得总统大选后，各国际组织内部都「大大松一口气」。据观察家预期，拜登领导的美国政府将重新与国际社会和国际组织建立关系，并将恢复讨论特朗普封杀的数项议题。

特朗普政府带给各个国际组织伤痕累累的经验，许多组织当初是由美国发起，或习惯受到美国的强力支持和领导。但特朗普带领美国切断与联合国（UN）各主要权益组织的关系。特朗普除了造成世界贸易组织（WTO）跛脚，在世界卫生组织（WHO）正努力协调全球合力对抗Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情同时，特朗普政府却开始退出世卫。

法新社说，艾尔希格表示：「我认为会有一小段蜜月期。」但他警告，这段幸福时光可能「短暂」，因为在美国社会，许多人仍深信川普过去4年强力宣传的国际组织占美国便宜说法，尤其是共和党人。据艾尔希格说：「拜登政府所采取加强参与全球事务和国际组织的任何行动，都将在美国受到严格检视。」

尽管国际组织如今或许能期待，美国将以更有建设性方式参与事务；但艾尔希格强调，特朗普对国际组织的攻击并非全是无的放矢。艾尔希格说，「或许他的批评有10%应该严肃看待。」艾尔希格指出，例如越来越多人同意，世卫和其他国际组织有必要进行改革。