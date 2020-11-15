委国马杜罗或有救？拜登外交顾问露更张采聪明制裁

美国总统选举基本定局，特朗普大选落败，就拉丁美洲外交，法新社指亦也代表了意在驱逐委内瑞拉左派总统马杜罗的强硬施压政策告终，拜登明年1月入主白宫，可望为解决委内瑞拉政治危机铺路。

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马杜罗（Nicolas Maduro）第2任期不被美国为首的50国承认，他们认为反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）才是合法总统。特朗普扼杀委内瑞拉经济的制裁政策，还包括扬言采取军事行动推翻马杜罗，但特朗普的行动并未成功，马杜罗现在仍好好地在观花宫（Miraflores）当他的总统。据法新社说，特朗普强硬作风随着败选而掰掰，拜登当选预示对委内瑞拉政策改变。

但与此同时，委内瑞拉经济濒临崩溃，除了恶性通货膨胀，食物、医药，甚至连肥皂和卫生纸等民生必需品几乎都出现短缺，原本生活相对宽裕的中产阶级现在也可能挨饿，数以百万计人连忙逃离国家。

该报道称，随着拜登（Joe Biden）掌权，政策预料会随之改变。据拜登的拉丁美洲事务顾问龚萨雷兹（Juan Gonzalez）7月曾在「美洲季刊」（Americas Quarterly）撰文指出，拜登政府会采取「重大措施」，解决委内瑞拉的人道困境，也可能实施「聪明的制裁」，作为重拾民主的广泛国际策略一环。华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）的艾利亚（Diego Area）则认为，拜登「现在有千载难逢的好机会领导国际同盟，推动委内瑞拉的政治改变」。

据龚萨雷兹表示：「美国的最重要目标，都必须是促进民主改变。」

据法新社说，艾利亚说这并非易事，拜登得取得华府不分党派的支持，但他认为「这是可以达成的，要花时间，我们短期内不会看到有政权更替或民主过渡的事情发生」。