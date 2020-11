现任美国总统特朗普在今天稍早首度“承认”民主党参选人拜登胜选,但他酸“靠做票胜选的”。特朗普的推文被推特注以“针对选举舞弊的说法有争议”。这是特朗普第一次推文以及表态中出现拜登胜选字眼。

据自由时报今天报道说,特朗普首度承认拜登胜选,但狂酸“靠作票上的啦”。消息说,现任美国总统特朗普在今天稍早首度“承认”民主党参选人拜登胜选,但他酸“靠做票胜选的”。

该报道说,特朗普今天(15日)推特发文称,他(指拜登)之所以会胜选,“是因为选举舞弊”(He won because the Election was Rigged)。

特朗普指控没人可以入场观看计票经过,也没有监票员,更称电子投票系统“Dominion”的厂商被极左翼控制,最后强调自己“赢的超多”,也狠斥继续对此保持沉默的“假媒体”。

自由时报说,不过特朗普的推文发出后,又被推特注记为“针对选举舞弊的说法有争议”。