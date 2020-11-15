西撒哈拉争纷 毛里塔尼亚边境已重开

位于西撒哈拉地区与毛里塔尼亚交界地带Guerguerat的公路交通现已重新开放。这一消息由摩洛哥官方对外发布，并已得到毛里塔尼亚方面的证实。

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位于西撒哈拉地区与毛里塔尼亚交界地带Guerguerat边境站的公路交通，在被堵三周后，已于11月14日周六重新开通。摩洛哥的军事行动造成寻求独立的波利萨里奥阵线结束了其与拉巴特之间长达近30年之久的停火协议，引发国际社会担忧。

据摩洛哥官方通讯社报道，在摩洛哥军方控制了这一地区的安全后，道路现已重新开放，被困在边境两侧的数十辆卡车也已通关。毛里塔尼亚方面也已证实了这一消息。

不过，波利萨里奥阵线方面表示，他们在多个区域里继续行动。西撒哈拉-撒拉威的国防部长对阿尔及利亚通讯社表示，取得了巨大的胜利。而撒拉威阿拉伯民主共和国（RASD）的总统则已正式宣布，退出于1991年9月就已开始的停火协议。撒拉威的外长在接受阿尔及利亚媒体采访时，要求针对摩洛哥做出惩罚和强制措施。

国际社会继续对西撒哈拉地区的势态感到担忧。前宗主国西班牙呼吁重开对话，非盟委员会主席也表达了极度的不安。在此之前，联合国秘书长古特雷斯看到他缓和势态恶化的努力失败。承认撒拉威主权的阿尔及利亚和毛里塔尼亚都呼吁各方克制。