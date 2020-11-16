加保守党领袖再向特鲁多施压 要求30日内禁止华为5G准入

加拿大保守党领袖艾林·奥图尔（Erin O'Toole）11月15日在接受采访时，再度敦促由特鲁多总理领导的加国政府对中国和华为技术采取更强硬的立场。他介绍称，保守党准备在加拿大国会推出动议，要求加国政府在30日内禁止华为参与该国5G网络建设等措施。

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奥图尔表示，由他领导的保守党准备推出动议，要求加拿大政府在30日内禁止华为参与加国5G网络建设工程，以及推出新策略，应对中国影响力扩张以及威吓境内加拿大人等问题。奥图尔说，自由党 “应该对加拿大人”和加拿大的盟友坦诚相待，“强调数以百计的加拿大人和家庭从正中共在加拿大的影响行动中感到风险和恐吓”。他表示，加拿大人需要一个负责任、有原则的领袖。

奥图尔说，“我们正在提出动议，以进行一次严肃的公众教育讨论，让政府终于认真对待这些问题”。在奥图尔再次就特鲁多的对华政策进行批评之际，两名加拿大人康明凯和斯帕弗仍被关押在中国。他们二人在华为首席财务官孟晚舟于温哥华转机时应美国引渡要求被捕后，随后在中国境内遭到逮捕。杜鲁多当地时间11日在接受采访时宣称，加拿大不相信“胁迫外交”，加方不会在孟晚舟事件上“屈服于中国的压力”。他还在与宣布当选美国下任总统的拜登在首度电话会谈中特意提及此事。

特鲁多在上周五告诉媒体称，这就是为什么加拿大与其盟友 “非常密切地合作”，“真正地坚持共同阵线，共同行动，并表明胁迫性外交行为既不是对中国中长期利益有利的事情，更具体地说，是一个需要尊重和坚持法治的国家和世界所不能接受的事情。”

另被问到如若加拿大采取强硬立场应对中国威胁，是否已有准备面对中方的报复行动，奥图尔强调，加拿大需与“五眼联盟”成员国合作，“确保我们在规模、经济实力上都有一个平衡点，以抵消北京的恐吓”。他补充说，“过去20年，所有的政党及民主国家都尝试与中国接触，让其加入世贸等组织，令其转型至尊重法治及人权的国家，但事实却恰恰相反，现在是时候改变策略。”

奥图尔说，“我们越是与志同道合的盟友合作，就越能抵消这种影响，降低他们孤立加拿大或孤立澳大利亚的能力。这就是为什么我们必须与盟友保持一致。”他续称，“民主世界正在关注加拿大，看特鲁多先生是最终要从安全、人权、和公平自由的贸易角度认真对待中国，还是仍然要对基本的独裁制度抱有这种天真的崇拜？”