“法国总统VS美国媒体” 马克龙过招《纽约时报》

法国总统马克龙近日就其对“伊斯兰极端主义”的态度和与美国媒体之间的误解和分歧接受了《纽约时报》专栏作家本·史密斯（Ben Smith）的专访。采访中，马克龙表示，“英美新闻界更愿意谴责法国的归化制度，而不是谴责那些实施一系列谋杀袭击的人”。

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一个月前，巴黎近郊一所中学的教师塞缪尔·帕蒂（Samuel Paty）因在课堂上向学生展示法国讽刺杂志《查理周刊》所刊登的先知穆罕默德漫画，以强调言论自由的重要性后遭极端分子杀害。值得注意的是，在帕蒂被“斩首”不到一个月前，一名来自巴基斯坦的男子袭击并打伤了两名正在抽烟的人，而地点就是《查理周刊》2015年遇袭的办公室外。2015年1月，因为《查理周刊》发表过讽刺默罕默德的漫画，恐怖分子袭击该周刊办公室，造成12人死亡，另有多人受伤。这也开启了后来近两年中法国遭受系列恐怖袭击的序幕。

在帕蒂惨遭杀害的事件发生后，马克龙及法国政府决定针对“伊斯兰极端主义”采取措施，包括在意识形态上推行“共和爱国主义”，关闭了一些涉极端主义的清真寺和提出应在法国境内培养教务人员等措施。马克龙针对国内的发言也遭到了土耳其总统埃尔多安等穆斯林世界领导人的批评和利用。在媒介的传播和不少的断章取义下，他对所谓“极端伊斯兰主义”的表态招致不少伊斯兰世界成员的不满。

值得一提的是，批评马克龙及将世俗主义法律化的法国在处理伊斯兰教问题上还包括英美系的一些主流媒体。11月15日，《纽约时报》刊登专栏作家本·史密斯（Ben Smith）的文章，记录了马克龙如何在一通电话中表达对美国媒体的不满。马克龙指出，英美新闻界更愿意谴责法国的归化制度，而不是谴责那些实施一系列谋杀袭击的人。他此前在接受阿拉伯世界的半岛电视台专访时强调，有报道说他支持穆罕默德的漫画，这些报道具有误导性且断章取义。他指出理解穆斯林对这些漫画的感受，但这不能给暴力袭击带来合法性。

马克龙告诉史密斯说，“五年前当法国遭到袭击时，世界上所有国家都支持我们。”2015年11月13日，巴黎的一座音乐厅、一座足球场和一个街区的夜生活地段同时遭到袭击，造成130人死亡。马克龙说，“在这种情况下，当我看到许多报纸，我认为这些报纸来自与我们有着共同价值观的国家，来自一个作为启蒙运动和法国大革命的天然产物的国家里撰稿，并将这种暴力合法化，说问题的核心是法国为种族主义和仇视伊斯兰教的国家，我则认为：本末倒置了。”

对于马克龙的这一表态，史密斯则毫不示弱地回敬道，“将暴力合法化--这是对媒体最严重的指责之一，也是我们更习惯于从美国总统那里听到、忽略的东西。而当美国人被特朗普总统任期最后几天的幻觉可以理解地被分散注意力时，他们可能忽略了法国精英和英语媒体之间日益严重的冲突。”史密斯随后对他的观点进行了一系列地辩论，并在文章最后写道，“而马克龙先生也有自己的政治背景：与暴发的冠状病毒、疲软的经济和对他的来自右派的政治威胁进行绝望的斗争。他也在脱离早期与特朗普总统进行和解的尝试，但没有成功。他与当选总统拜登在我们谈话的前一天通话。”

史密斯称，“我问他，他对美国媒体的抱怨本身是不是有点像特朗普--高调攻击，为政治议程服务。” 马克龙则回答说，只是希望他和他的国家被清楚地理解。“我的信息是： 他说：‘如果你有任何关于法国的问题，请打电话给我。’”史密斯称，“顺便说一句，他从未接受过《纽约时报》巴黎分社的采访，这将是一个好的开始”。马克龙则拒绝被该报与特朗普进行比较。“我看你们的报纸，我是你们的读者之一。”他最后说。