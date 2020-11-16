消息人士：王毅月底或将接连访问韩日两国

中国外交部长王毅据报将在以视频方式出席11月17日的金砖国家峰会、20日的亚太经合组织（APEC）峰会和21—22日的二十国集团（G20）峰会后，于本月最后一周接连对韩国和日本展开访问。

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据韩联社16日引述消息人士的话指，韩中双方正就王毅于本月最后一周访韩一事进行协调。如能成行，王毅接连访问韩日两国的可能性较大。韩日两国媒体报道，王毅原计划上月访问两国，但因十九届五中全会和美国大选等有所推迟。

分析认为，王毅将同韩方就美国大选后的韩中合作、携手应对新冠疫情以及中国国家主席习近平访韩事宜进行讨论。另有观点称，王毅可能在此访中强调推动三国经济合作的重要性，提前应对美国下届政府可能对华采取的强硬措施。此外，中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪8月在釜山会见韩国国家安保室室长徐薰时双方曾商定，待疫情稳定后促成习近平早日访韩。

北京方面，当被问及王毅或于月底访问日本一事的提问，中国外交部发言人赵立坚在周一的例行记者会上回答说，“日本是中国的近邻，中日两国保持着各层级的密切交往，也就你刚才提到的这件事情一直保持协商，如果我们有这方面的消息，我们会及时发布。”