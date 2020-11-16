特朗普：很快会提起“大规模诉讼”挑战选举结果

美国总统特朗普11月15日通过推特表示，将很快对2020年大选的“违宪行为”发起“大规模诉讼”，即便他的竞选团队已很多次在选举诉讼中败下阵来。

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特朗普写道，“全国各地法院接到的诉讼并不是我们发起的，那都是看到各种糟糕滥权现象的民众发起的。”他说，“我们的大规模诉讼显示2020选举违宪，而且严重扭转了选举的结果，很快会提交诉讼！” 当地时间 11 月 13 日下午，特朗普在白宫玫瑰园发表了讲话。这是他从公众视线消失一周多以来的首次公开讲话。特朗普说，“我希望美国不会实行封锁。无论未来发生什么，谁知道下一届政府将是怎样，我猜时间会告诉大家答案。但我可以告诉大家，本届政府不会实施全国性的大封锁。”

特朗普星期日的推文中并再度向美国主流媒体发起攻击。他称，“为什么假新闻媒体不断假设拜登将登上总统宝座，甚至不让我们这边展示，我们正准备展示，我们伟大的宪法在2020年的选举中受到了多么严重的破坏和侵犯。它受到了也许是前所未有的攻击。”在列举了他对民主党人大选舞弊的指控后，特朗普称，“那些负责维护我们宪法的人不能允许2020年邮寄选举的假结果成立。全世界都在瞩目”。他还随后重申，“我赢得了大选”。

值得一提的是，特朗普当天先在推特发文疑似承认拜登在“选举造假的情况下胜选”，经媒体报道后，他又立即发文，澄清了自己的说法。他强调，“只有在散播假新闻的媒体眼中，拜登才已赢得大选。我并没有承认败选。我们还有很长的一段路要走，这是场被操控的选举。”