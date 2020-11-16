美国据报将就港、疆等问题采取系列措施 制裁更多中国企业、官员

自华盛顿方面消息，美国特朗普政府据报将在本届任期结束的10周内，就美国国家安全和新疆及香港的人权问题对中国采取一系列的制裁措施，以巩固其对华政策遗产，令继任者拜登难以改变当前路线。

广告 继续浏览后续

美国新闻网站AXIOS11月15日引述政府高级官员的话指，特朗普计划制裁更多中国企业、政府机构及官员，主要针对涉嫌侵犯新疆和香港人权，或威胁美国国家安全的行为。美方将采取的措施还包括就新疆再教育营问题。但未必在台湾会有重大新动或关闭更多中国驻美领事馆。报导称，由于中国就印度、香港以至台湾等问题所采取的激进行为，以及疫情引发的全球停摆浪潮，相信特朗普政策将迫使拜登团队不得改变对华路线。

美国国家安全委员会发言人阿尔约特（John Ullyot）警告称，“除非北京调转方向，在国际舞台上担起负责任的角色，否则未来的美国总统会发现，推翻特朗普的历史性举动在政治上形同自杀。”报导还提到，美政府高级官员正在讨论扩大五角大楼的一份被认为与中国军方有关系的中国公司名单。

美国政府上周四宣布，禁止美国公民投资这份名单上与中国解放军关系密切的31家企业。美方官员还计划针对中国在竞争激烈的渔业中，被指越来越多地使用强迫劳工的情况采取措施。报导称，强迫和无偿劳动不仅是一个人权问题，还可以让中国渔业在这个具有地缘政治意义的行业中比竞争对手更具优势。另一位高级官员补充说，特朗普政府官员一直在寻求将更多“鹰派”的中国专家调入政府各部门的高级职位。

美国国家情报总监拉特克里夫(John Ratcliffe)的资深顾问西姆斯(Clifee Sims)向记者表示，“拉特克里夫会与其他国家安全部门合作，并继续扮演领导角色。他将带领美国从冷战与911恐攻事件后的反恐策略，转向至与中国对抗的大国竞争。”拜登团队拒绝对报导内容置评。