克林顿：习近平在中国的长期执政颠倒了美中关系

美国前总统克林顿星期一表示，“中国领导人习近平的长期执政颠倒了美中关系，需要美国民主党人拜登的新一届政府及其盟友采取更加协调的方式来应对北京。”

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克林顿当天在彭博创新经济论坛上与英国前首相布莱尔对话时表示，美国可以通过争取合作伙伴来加强与中国谈判的地位，包括从欧洲一直到亚洲的国家，那些遭到特朗普总统抛弃的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的成员国们。

此前，习近平废除了国家主席任期限制，并可能在未来数年内继续执政。彭博社报导指，上个月，他提出了到2035年将中国经济规模翻番的雄心壮志--这表明他计划在可预见的未来继续执政。克林顿指出，“旧的中国制度，（虽然）绝不是民主制度，它仍然保证了足够的辩论、发挥和开放，因为有定期的领导层轮换。”他补充说，“现在看来，一个人掌管中国打算在那里呆一辈子。从本质上说，这改变了一切。但我们不应该接受或假设这一切都会变坏，而不努力让它变得更好。”

克林顿指出，华盛顿和北京在镇压香港自由和在中国西部关押维吾尔族穆斯林的问题上存在 “明显的分歧”。但他补充说，在应对气候变化和新冠疫情大流行的问题上，双方“迫切需要共同努力”。他认为，很明显，拜登将努力加强美国在世界卫生组织和北约组织等国际组织中的作用。

克林顿说，“我们得给新政府一个机会，让它阐明一种方法，然后与欧美和国际机构合作，努力实现一种战略伙伴关系，使我们能够共同做好事，并尽量减少我们认为，如果我们一走了之会发生的坏事。”布莱尔也表示，拜登的团队现在应该对中国采取更加连贯、协调的方式，而不是依靠特朗普政府推行的从关税到制裁等更加不可预测的混合措施。

“对于美国新政府来说，我认为就中国问题的最大挑战是，获得我所说的处理中国问题的战略框架，而不是对中方可能做的任何事情做出一系列临时反应，”布莱尔说，中国最近的外交和国内政策削弱了他对即随着中方加入世界经济，中国政治将逐渐变得更加开放的信念。布莱尔说，当他和克林顿在任时，曾希望中国的政治制度会随着经济开放而自由化。

“那曾是我们的希望，可能或肯定会发生的，它曾是我的实际期望。你必须说，在过去的几年里，（中国）外部侵略变得更多，内部压制更多。这只是一个事实，”他补充说。布莱尔指出，这些变化证明有理由采取新的办法。他说，“战略关系的界定是非常重要的，因为你需要美国和欧洲共同合作。”他还说，“如果像现在这样，欧洲算是在美国和中国之间游走，那就不好了。我认为这个战略框架必须接受会有对抗的领域。”

克林顿补充说，他认为拜登受到了特朗普拒绝承认败选的阻碍。“我现在不想说太多，因为在我们大西洋这边，美国现政府正在阻挠正常的过渡，”克林顿说。“我们现在说的越少越好，因为我们要给他们留下尽可能多的回旋余地。”