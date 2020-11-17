“护法”田飞龙要求取缔支联会六四烛光祭或成历史

港人不顾禁令，在维园，在全港，点烛哀悼六四大屠杀31周年(资料照)。

有大陆护法之称的北京航空航天大学法学院副教授田飞龙日前撰文，指称支联会不但违反国安法，甚至地法例及《港区国安法》，更称支联会五大纲领或触犯“颠覆国家政权罪”，要求执法。支联还涉嫌触犯“颠覆国家政权罪”，当局应予取缔这个已经成立31年的民间组织。明报报导，支联会主席李卓人认为文章目的是让“红线”若隐若现，贯彻中共常用的恐惧手法治港。他说，支联会一直推动中国民主，“完全无罪，定会继续坚持”。

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国安法6月30日生效后，每年举办全球最大规模悼念六四活动的支联会，能否继续见容中共顿成为各界关注的焦点。

身兼全国港澳研究会理事的田飞龙撰文指出，支联会涉违反3条本地法例及港区国安法，更称支联会五大纲领或触犯“颠覆国家政权罪”，要求执法。

保安局回应明报查询，表示不会就个别人士言论或情况作评论，称个别团体是否违反港区国安法，控方须在法庭就控罪举证，被告是否犯罪须视乎证据和事实，由法庭裁定。

田飞龙前日在商报撰文，形容支联会为“政治颠覆性组织”，是以“爱国民主”为名义展开的、以香港为基地、勾结外部势力的“颜色革命组织”。文中指称支联会涉违反多项法律，提到港区国安法立法后支联会“五大纲领”不变，涉颠覆国家政权。田飞龙建议“启动并穷尽本地法律资源加以检控和惩治”，若本地法律无法有效惩治，可启动港区国安法程序。

田飞龙回应明报查询称，文章为“个人的观察，不代表官方”，他形容支联会过往作为，在香港本地法律“没有被严肃的研判对待”、“一直被放纵”；他称国安法生效后，支联会以往行为，包括批评中国体制、大规模集会、攻击一党专政，在国安法下或有违法嫌疑。

李卓人表示，田飞龙文章是冀贯彻中共以恐惧手法治港，威吓支联会爱国民主运动，“欲加之罪，何患无辞”。他强调“争取民主无罪”，推动五大纲领不会退缩。

港大法律学院院长傅华伶表示要构成国安法的犯罪，必须有犯罪行为，“和平、合法的表达并不能构成颠覆罪”。他指出，颠覆国家罪必须有使用“武力、威胁使用武力或者其他非法手段”，须建基于非法集结、非法游行等另一个犯罪基础之上。傅华伶又称，“颜色革命”并非法律概念或罪名，“颜色革命”可能包括合法行为、非法或暴力行为，当中只有非法、暴力的“颜色革命”行为，才可能构成颠覆国家罪。

港大法律学院首席讲师张达明表示，支联会所做的已有多年，并非今日才发生，“他们做的事无变过，但是否香港言论自由变了，他们以往做的事不犯法，现在变犯法？”