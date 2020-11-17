日韩关于日本海名称之争日本有望胜出

规定海域等国际性名称指针的国际海道测量组织（IHO）11月16日召开网络会议，围绕韩国就“日本海”名称要求同时标注“东海”的问题，日本官房长官加藤胜信在17日午前的记者会见中，表示在这一网络会议中，在日本海的地图、海图上的表示上，日本方面单独以“日本海”记载的事务局长的报告书已得到网络大会的暂时承认。

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国际海道测量组织出版全球各国制作海图时参照的指导手册《大洋和海的界限》。目前与北太平洋、印度洋等一样将日本海名称标为“日本海”，此前被韩方视为问题，韩国和朝鲜一直认为“日本海”是发源于战前日本殖民主义的产物，主张将此海的名称改为“东海”或同时称为“日本海”和“东海”。

加藤指出：在国际上确立的唯一的名称现在使用的是“日本海”，加盟国将确认网络大会的议事录，在11月正式确认日本海的名称，日本政府希望该报告书正式得到通过。

国际海道测量组织已汇总了今后用固有数字符号而非名称标注所有海域的方案。该组织表示理由是应对数字时代，但据分析该做法意在终结日韩以国际海道测量组织为舞台的对立。

由于日本政府此前表示国际海道测量组织标注是日本海单独标注的依据之一，若该方案获得通过，韩方认为“有望发挥削弱（日方）主张的效果”。

但是通过这次网络会议，日本外务大臣茂木敏充认为“我国的主张得以确切地通过”。