本身遭美制裁曾国卫还要到联国为港警洗污名

香港网络广传曾国卫不久前接受传媒访问时的照片，照片中他的办公室当眼处置放了习近平的瓷照。

因推动国安法打压港人人权而遭到美国财政部制裁的政治及内地事务局局长曾国卫表示，港府将在明年3月的聯合国人权事务委员会审议会上，就香港实际情况作出有力回应及澄清，尤其是警方在整个反修例运动的执法中，“没死过一个人”。

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立法会政制事务委员会昨（16日）召开会议，讨论联合国人权事务委员会对香港特区参照《公民权利和政治权利国际公约》提交的第四次报告。曾国衞发言时指，警方在反送中运动执法过程中“没死过一个人”，政府会在明年 3 月的聯合国人权事务委员会审议会上，就本港实际情况作出有力回应及澄清。

政制事务委员会原定今17日就报告举行公听会，容许团体出席并向政府官员提出质询；惟委员会主席周浩鼎上周以疫情为由，临时取消公听会，只接受团体提交书面意见。有意出席公听会的团体对此表示失望及遗憾，批评周浩鼎剥夺了港人参与公共事务的权利，又指书面意见绝对无法取代公听会的功能，促请委员会重新召开公听会。

联合国人权事务委员会审议《公民权利和政治权利国际公约》在香港实施的情况后，于 8 月发出一份议题清单，要求香港政府回应多项人权问题及提交资料阐释。立法会政制事务委员会今日召开会议讨论报告，曾国衞指会就清单的问题，经中央政府向人权事务委员会提交书面回应。

曾国衞强调，警方在反送中运动执法过程中“没死过一个人”，充分显示克制及专业。他称不会评论问题清单有否预设立场，指政府会在明年 3 月的聯合国人权事务委员会审议会上，以事实作为根据，作出有力的澄清，就“黑暴（港府一律统称示威港青为黑暴）如何危害国家安全，原原本本交代情况，（政府）有责任还原真相，还我们自己一个清白。”

政制事务委员会原订今日就报告举行公听会，听取市民及民间团体代表意见。然而，多个团体于上周四（12日）获立法会秘书处告知，基于疫情考虑，会议将不接待公众出席，只接受书面意见。

民权观察创办人沈伟男表示，不理解委员会主席周浩鼎的决定，指今早立法会有其他委员会照常召开公听会，疫情严重并非“一刀切”取消会议的充分理由，立法会可推迟会议或加强防疫措施。他表示，近年香港人权情况严峻，联合国人权事务委员会非常关注香港警权问题，包括《公安条例》中“扰乱公共场所秩序”及“非法集会”定义等，民权观察亦计划在公听会讨论《港区国安法》等议题。他形容，是次公听会是数年来最重要的一次，而会议容许与会团体直接与政府官员沟通，是书面意见无法取替。

对于曾国衞于会上称要“还自己清白”，沈伟男回应时指，警方自去年起滥权问题严重，“香港市民都看得见”，反问“如果觉得警方没违规行为，为何投诉机制不透明一点？”

香港人权监察总干事罗沃启更狠批立法会取消会议是“自我阉割”，未有认真看待自身责任与职能，自我废除对话桥梁的角色。他认为，即使出于疫情考虑，委员会亦可以在网上举行公听会，直指“幼稚园都做得到”；又指曾要求与周浩鼎通话，了解取消会议的原因，但不获回覆。

国际特赦组织香港分会项目经理林祖明表示，质询环节取消使官员更容易回避敏感议题，质疑官员因香港人权状况倒退，而不愿意面对公众甚至国际社会的质询，才取消公听会。他表示，首要目标是争取重新召开公听会，与政府直接对话，若不幸失败会考虑举办“民间公听会”，予不同团体发声。