法德外长：拜登当选铺平强化美欧关系道路 以应对中国崛起等21世纪挑战

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）和德国外长马斯（Heiko Maas）11月17日在« 世界报 »发表了题为“鉴于动荡正在重塑世界，重新思考跨大西洋伙伴关系”的评论文章。他们二人指出，美国民主党人拜登的当选为欧美更加团结一致地，应对包括中国崛起在内的21世纪全球挑战铺平了道路。

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文章写道，“欧美必须共同创造一个跨大西洋新政。鉴于当今世界正在发生的动荡，我们迫切需要重新思考我们的伙伴关系，在围绕共同价值观和共同利益将我们团结在一起的深厚和长期联系的基础上再接再厉。”两国外长表示，“法国和德国希望与未来的美国总统拜登和副总统贺锦丽一起为此努力，他们与我们一样，坚信美国和欧洲之间的国际伙伴关系和友谊的价值。”

文章指，“有很多事情要解决。我们的安全和社会繁荣所依赖的规则和机制目前正在受到破坏。在大西洋两岸，人们对经济复苏抱有很高的期望，但要弥合我们各国之间的分歧，仍有许多工作要做。我们共同面临这些挑战。四年来，国际环境持续恶化。拜登的当选为加强跨大西洋团结铺平了道路，以应对独裁者和那些试图无视国际秩序或区域平衡而建立其权力的国家。但原则上的坚定当然不排除对话与合作。”

文章称，“因此，我们希望美国和俄罗斯将成功地把新的削减战略武器条约延长到2021年2月以后。而在所有影响欧洲安全的问题上，我们愿意与莫斯科接触，我们期待俄罗斯做出建设性的回应。欧洲联盟必须为所有这些挑战做好准备。我们知道，在拜登政府下，中国仍将是美国外交政策的焦点。对我们来说，中国既是合作伙伴，是竞争者，同时也是系统性的竞争对手。因此，共同努力，务实应对中国的崛起，同时保持我们与北京应对新冠病毒大流行病和气候变化等全球挑战所需的合作渠道，符合我们的利益。”

两国外长指出，“只有美国和欧洲进行协商和协调，特别是在人权、数字基础设施和贸易问题上加以协商和协调，才有可能做到这一切。我们还呼吁美国恢复对伊朗的共同方针，以便我们能够共同确保伊朗的核计划只用于和平目的，并解决伊朗对我们的安全和对该地区构成的其他挑战。”文章称，“面对土耳其的行为，我们还需要确定一条共同的界线，因为土耳其的行为在地中海东部和其他地方造成了重大问题。最后，我们必须共同打击恐怖主义和极端主义，这些祸害威胁着我们的安全和社会。在过去四年里，欧洲也发生了变化：我们变得更加强大。今天，欧洲人不再只问自己美国能为他们做什么，最重要的是我们要问自己，我们自己必须做什么来捍卫我们自己的安全，建立更加平衡的跨大西洋伙伴关系，所以这两个方面现在是不可分割的。”

文章指，“事实上，过去几年来，我们在建设欧洲主权方面采取了重要步骤。我们正在发展共同的防务和安全能力，此外，这些能力有助于加强欧盟和北约。从萨赫勒到中东，再到地中海、中东和海湾，欧洲已经在为其区域环境的安全承担更大的责任。”两国外长谈到，“ 这是我们将继续走下去的道路。几周后，一个高级别专家组将提出使北约更有效地执行任务的建议。我们更加重视这一思考，因为这也关系到跨大西洋伙伴关系的未来。”他们称，“我们的安全还取决于我们对21世纪全球挑战的共同反应。我们欢迎拜登宣布美国即将重返《巴黎协定》和世界卫生组织。我们希望将此视为跨大西洋巩固多边主义的起点，使之完全符合今天和明天的挑战。”

文章续指，“在这个世界上，国际秩序必须建立在规则基础上的想法越来越多地被人诋毁，这是唯一正确的态度。无论是实现疫苗和药品的公平国际分配，还是确保世界经济的复苏，欧洲和美国都必须携手合作。”他们说，“这就是在当今世界，我们如何能够保持警惕，为和平、稳定、民主、法治和人权服务。当然，我们知道，我们不会在所有问题上都达成一致，我们必须解决在关税、制裁、税收和补贴方面的分歧，过去几年来，这些分歧使我们的伙伴关系受到考验。”两国外长最后写道，“但是，我们随时准备与美国合作，找到商定的解决办法，共同行动。问题的核心是一个简单的挑战：让明天的欧洲人和美国人有办法继续培养使我们走到一起的生活方式，并在我们这一代人之后继续追求个人自由和集体进步，这两个多世纪以来一直是我们的共同目标。有谁能比一个欧洲和一个美国更紧密地团结在一起，以我们长期的伙伴关系为证据，将这一愿景推向前进呢？”