王岐山呼吁各国反对单边主义 基辛格：下任美总统应与华沟通管控分歧

11月16日，为期4天的彭博创新经济论坛在网上拉开序幕，国际商坛、政界等领袖聚首一堂，探讨新冠肺炎疫情对全球经济及社会的影响。中国国家副主席王岐山当天通过视频发表讲话，呼吁各国团结，并反对单边主义和保护主义。与会的美国前国务卿基辛格亦指出，美国下任总统要与中国对话，通过沟通管控分歧、促成合作。

广告 继续浏览后续

王岐山以《同舟共济务实创新共塑未来》为题发表演讲，表示国际形势自去年以来受到疫情等因素影响下，全球经济深度衰退。他称，不过，灾难和困难不应是世界分化撕裂的边界线，而应是携手合作的出发点。王岐山说，去年以来，国际形势更加错综复杂。越是在困难时期，越是要同舟共济。国际社会要用实际行动展示维护共同利益、追求共同目标的决心。他重申中国将坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，推动经济全球化向更加开放、包容、普惠、平衡和共赢的方向发展。

王岐山呼吁各国应在“共建同舟共济的疫情防控合作机制”、“共建协同共进的创新合作网络”，“共建普惠共赢的开放型世界经济”及“共建理性包容的社会氛围”4方面采取行动。他指，各国应秉持科学精神和生命至上理念，遏制疫情蔓延态势，强调国际组织要发挥好沟通协调作用，大国要展现责任担当。王岐山表示，同时，各国要跳出“小圈子”、摒弃零和博弈思维，顺应科技发展趋势，推动成果共享，并要维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，反对单边主义、保护主义，要在“做大蛋糕”的过程中不断寻求更好的“分蛋糕”的办法，使发展成果更好地惠及不同国家、不同阶层、不同人群。值得一提的是，他在演讲中未有直接谈及目前的中美关系问题。

此外，同样参会的美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）亦建议，新一届的美国政府应该迅速恢复与中国领导人的沟通管道，讨论需要避免出现的问题。他指两国关系处于数十年来的最低点，呼吁下任美国总统要与中国对话，通过沟通管控分歧、促成合作，否则世界将走向堪比第一次世界大战的灾难。基辛格表示，今年中美关系迅速恶化，意味中美逐渐走向新一场冷战。中美应共同建立机制，使双方领导人的代表保持联系，呼吁双方应达成共识，无论有任何冲突，两方要避免诉诸军事冲突。基辛格提到，中美在人权问题存在分歧，双方要了解对方关切所在，包括基本观点、原则以及对国家利益的定义，才能顺利开展对话。

基辛格称，“除非中美之间出现某种合作行动，否则全球恐将陷入一场堪比第一次世界大战的灾难，而当今的军事技术将使这场危机‘比以前更难以控制’” 。他指出，不一定要立刻解决问题，但要令两方取得进一步进展，转向那些应该实现的问题。两国领导人需意识中美的历史有很大不同，对同样问题的看法亦迥异，故影响双方的谈判方式。同时，基辛格认为建立联盟以针对某一个国家是不明智，但在必要情况下，联合其他国家以预防危险是必要的。

华尔街高盛集团出身，与中方往来频繁的小布什时期美国前财长保尔森（Henry Paulson）当天发言指，将上台的拜登政府应与中国进行新一轮的双边谈判。他说，“我们需要处理不单是贸易，还有服务方面的结构及过程问题。协议应该分阶段进行，有定期的交付，从更容易解决的问题开始，以产生力量去解决棘手的问题。”他还呼吁从所谓的“反身互惠”转变为“目标互惠”，以确保全球两个最大经济体之间的战略竞争不会导致美国在全球封闭起来。保尔森两年前曾警告说，美中关系正处于建立经济铁幕的轨道上。 他在星期一说，不幸的是，他的许多预测都得以实现了。