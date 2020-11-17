王岐山呼籲各國反對單邊主義 基辛格：下任美總統應與華溝通管控分歧

11月16日，為期4天的彭博創新經濟論壇在網上拉開序幕，國際商壇、政界等領袖聚首一堂，探討新冠肺炎疫情對全球經濟及社會的影響。中國國家副主席王岐山當天通過視頻發表講話，呼籲各國團結，並反對單邊主義和保護主義。與會的美國前國務卿基辛格亦指出，美國下任總統要與中國對話，通過溝通管控分歧、促成合作。

廣告 繼續瀏覽後續

王岐山以《同舟共濟務實創新共塑未來》為題發表演講，表示國際形勢自去年以來受到疫情等因素影響下，全球經濟深度衰退。他稱，不過，災難和困難不應是世界分化撕裂的邊界線，而應是攜手合作的出發點。王岐山說，去年以來，國際形勢更加錯綜複雜。越是在困難時期，越是要同舟共濟。國際社會要用實際行動展示維護共同利益、追求共同目標的決心。他重申中國將堅定不移全面擴大開放，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場，推動經濟全球化向更加開放、包容、普惠、平衡和共贏的方向發展。

王岐山呼籲各國應在“共建同舟共濟的疫情防控合作機制”、“共建協同共進的創新合作網絡”，“共建普惠共贏的開放型世界經濟”及“共建理性包容的社會氛圍”4方面採取行動。他指，各國應秉持科學精神和生命至上理念，遏制疫情蔓延態勢，強調國際組織要發揮好溝通協調作用，大國要展現責任擔當。王岐山表示，同時，各國要跳出“小圈子”、摒棄零和博弈思維，順應科技發展趨勢，推動成果共享，並要維護以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制，反對單邊主義、保護主義，要在“做大蛋糕”的過程中不斷尋求更好的“分蛋糕”的辦法，使發展成果更好地惠及不同國家、不同階層、不同人群。值得一提的是，他在演講中未有直接談及目前的中美關係問題。

此外，同樣參會的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）亦建議，新一屆的美國政府應該迅速恢復與中國領導人的溝通管道，討論需要避免出現的問題。他指兩國關係處於數十年來的最低點，呼籲下任美國總統要與中國對話，通過溝通管控分歧、促成合作，否則世界將走向堪比第一次世界大戰的災難。基辛格表示，今年中美關係迅速惡化，意味中美逐漸走向新一場冷戰。中美應共同建立機制，使雙方領導人的代表保持聯繫，呼籲雙方應達成共識，無論有任何衝突，兩方要避免訴諸軍事衝突。基辛格提到，中美在人權問題存在分歧，雙方要了解對方關切所在，包括基本觀點、原則以及對國家利益的定義，才能順利開展對話。

基辛格稱，“除非中美之間出現某種合作行動，否則全球恐將陷入一場堪比第一次世界大戰的災難，而當今的軍事技術將使這場危機‘比以前更難以控制’” 。他指出，不一定要立刻解決問題，但要令兩方取得進一步進展，轉向那些應該實現的問題。兩國領導人需意識中美的歷史有很大不同，對同樣問題的看法亦迥異，故影響雙方的談判方式。同時，基辛格認為建立聯盟以針對某一個國家是不明智，但在必要情況下，聯合其他國家以預防危險是必要的。

華爾街高盛集團出身，與中方往來頻繁的小布什時期美國前財長保爾森（Henry Paulson）當天發言指，將上台的拜登政府應與中國進行新一輪的雙邊談判。他說，“我們需要處理不單是貿易，還有服務方面的結構及過程問題。協議應該分階段進行，有定期的交付，從更容易解決的問題開始，以產生力量去解決棘手的問題。”他還呼籲從所謂的“反身互惠”轉變為“目標互惠”，以確保全球兩個最大經濟體之間的戰略競爭不會導致美國在全球封閉起來。保爾森兩年前曾警告說，美中關係正處於建立經濟鐵幕的軌道上。 他在星期一說，不幸的是，他的許多預測都得以實現了。