蓬佩奥见马克龙、法外长谈：反制中共在欧洲恶意活动

正在对欧洲和中东盟友访问的美国国务卿蓬佩奥11月16日会见了法国总统马克龙及外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）。根据美国国务院随后公布的蓬佩奥与二人分别对话的内容指，他们就美欧联盟和北约目的，“以双方间牢固的联盟来反制中国共产党在欧洲的恶意行为，及在新疆迫害人权”等话题加以了探讨。因美国民主党人拜登已宣布胜选并得到马克龙的祝贺，法方对两国现任高层进行的此次交流则展现出更为谨慎的态度。

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巴黎时间星期一早上，勒德里昂首先与蓬佩奥碰面，此后马克龙在爱丽舍宫与二人及美国驻法大使麦考特（Jamie McCourt）等人进行了会谈。爱丽舍宫方面强调，本次是应蓬佩奥要求与马克龙进行的会晤，并与“拜登总统的团队保持百分之百的透明”。蓬佩奥在会后通过推特写道，“很高兴今天在巴黎与马克龙总统会面。法国是我们最久远的盟友，我们的关系是跨大西洋联盟必不可少的组成部分，特别是在我们寻求利用其力量来应对我们所面临的复杂的全球挑战时。”他在推文中还附上了双方会面的照片。

蓬佩奥稍后在离开巴黎时续指，“离开巴黎时，我感谢美国和法国之间坚定的伙伴关系。与马克龙和勒德里昂富有成就的谈话，加强了我们的双边关系，讨论了我们促进全球和平与安全的努力。”据美国国务院发表的新闻稿指，蓬佩奥在与勒德里昂的谈话中强调跨大西洋联盟的重要性和北约团结的共同目标。两国外长还强调了在联合国领导的政治进程下实现利比亚政治和解的重要性。

声明称，蓬佩奥和勒德里昂“讨论了我们在反制中共在欧洲的恶意活动和新疆的侵犯人权行为方面的强大联盟”。蓬佩奥“还讨论了打击暴力极端主义的必要性，并强调了真主党在黎巴嫩的恶性影响，以及美国为在那里建立一个稳定和注重改革的政府所做的努力。两国外长还强调了双方在萨赫勒地区为实现民主、安全和繁荣方面的共同努力。”

另就蓬佩奥与马克龙的谈话，美方的声明指，“他们讨论了全球安全的重大威胁、打击暴力极端主义的努力、伊朗破坏稳定的行为以及真主党在黎巴嫩的恶性影响。蓬佩奥强调了跨大西洋联盟和北约团结的重要性，并突出了我们在印太地区的有力合作，以及反制中共的努力。”值得一提的是，马克龙、勒德里昂及法国外交部均未就与蓬佩奥的谈话内容进行公开介绍。