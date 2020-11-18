中国官员警告澳大利亚：若以中国为敌，中国就会成为你的敌人

澳大利亚多家媒体11月18日报导，中国驻澳大使馆向澳大利亚第九新闻频道(Nine News)递交了一份文件，指责澳大利亚政府 “毒害双边关系”，并指有可能使两国的紧张关系升级。一名中国官员据报还向该台记者表示，“中国很生气。若你以中国为敌，中国就会成为你的敌人。”

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据第九新闻频道报导指，一名中方官员扬言，“中国何必在乎澳大利亚？”这名官员说，“中国很生气。若你以中国为敌，中国就会成为你的敌人。”报导称，这是中国政府官员有史以来对两国关系作出的最直白的评价，中使馆给出的这份清单也最清楚地表明了两国关系的裂痕有多深。据悉，这份清单的内容包括：因“莫须有”的国家安全担忧而禁止华为推出5G；推出外国干涉法，“被视为针对中国，在没有任何证据的情况下”；呼吁调查新冠病毒的来源—“站在美国的反华运动一边”；就南中国海问题发声；就新疆的人权指控发言，指责澳洲政府 “兜售谎言”；对中国网络攻击的 “薄情”指控，北京称缺乏证据；澳洲推行新的外交关系法，赋予联邦政府否决州，或地方政府与外国政府达成协议的能力。

报导指，任何澳大利亚政府都不可能在不放弃主权的情况下满足以上的所有要求。“多年来，中国对澳大利亚实行的策略是：闭嘴，拿钱，”澳大利亚战略政策研究所（ASPI）执行主任詹宁斯（Peter Jennings）说。他向该台记者表示，“中方不希望澳大利亚对我们认为在地区安全方面重要的事情发表看法。” 詹宁斯指出，“没有一个澳大利亚人可以忍受这种情况，没有一个民主国家可以忍受这种情况。”他认为，“我们将越来越多地处于对立面。恐怕澳大利亚人需要习惯于，这是我们与中国的关系可能在未来几年内如何运作的现实。”

北京方面，中国外交部发言人赵立坚在17日的记者会上回答官媒《环球时报》提出的，“中方针对自澳进口的多种商品采取了一系列限制措施。对此，澳贸易部长伯明翰近日表示，是否坐到谈判桌前进行对话，球在中方一边。部分澳媒称澳不应放弃自身的国家利益和价值观。中方对此有何评论？”问题时表示，“回顾过去几年的中澳关系，澳大利亚国内一些人固守冷战思维和意识形态偏见，更多地视中国发展为威胁，并随之采取了一系列涉华错误言行，这是导致中澳关系急剧下滑并陷入困难局面的根本原因。我可以给大家举三个例子。”

赵立坚称，“第一，澳方公然违反国际关系基本准则，屡屡在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益的问题上采取错误言行；澳方一些人在拿不出任何证据的情况下，诬蔑指责中国对澳搞所谓“干预、渗透”，对中澳两国正常交往与合作政治化、污名化并无端设限；第三，澳大利亚就疫情问题大搞政治操弄，推动所谓“独立国际审议”，严重干扰国际疫情防控合作。他强调，当前中澳关系面临的严重困难是中方不愿看到的，造成这一局面的责任完全不在中方。他续指，澳方应正视两国关系受挫的症结，客观理性看待中国和中国的发展，切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，多做有利于增进两国互信、促进两国合作的事。

堪培拉方面，澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）星期三告诉媒体称，澳大利亚已经 “在所有可能的层面和途径上向北京致函”，以修复与中国的紧张关系。但他指，在敦促中方履行其国际人权义务方面澳洲不会让步。他向澳大利亚电台表示，“如果说我们没有寻求并尝试过几乎所有可能或可以想象的途径来与中国接触，这是很荒谬的”。他并补充说，“这取决于他们是否也愿意来进行这些会谈”。