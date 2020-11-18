加外長：不容中國恐嚇加拿大人 奧圖爾：中國是加國利益最大威脅

加拿大外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）11月17日向媒體表示，中國和其他國家企圖在加拿大領土上恐嚇民眾的行為 “不會被容忍”，並指對相關人士進行刑事控訴。此外，加拿大保守黨領袖艾林·奧圖爾（Erin O'Toole）亦警告稱，“中國崛起是加拿大利益當下的最大威脅”。

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商鵬飛周二在加拿大眾議院發言，對奧圖爾領導的保守黨提出的一項針對中國問題的動議加以回應。該動議要求加拿大政府提出一項強勁的反制中國對外影響活動的計畫，並決定是否讓華為參與該國5G網絡的建設。當被問及日前媒體報導，中國官員在加拿大領土恐嚇異議人士及華裔社區的消息時，商鵬飛表示，“這是我和我的同事們嚴重關切的事情。”他說，“在加拿大，任何關於個人受到騷擾和恐嚇的報道都令人不安，不會被容忍。”他還敦促遭遇任何恐嚇或影響努力的加拿大人向警方報告。

商鵬飛說，對相應案件“加拿大皇家騎警將繼續調查，以根據《刑法》提出指控。”他表示，“加拿大人可以放心，他們的政府非常非常嚴肅地對待外國干涉活動所帶來的威脅。”他續指，“公共安全部長將很快出台更多措施，保護加拿大人的安全和保障。”加保守黨已向加拿大國會推出動議，要求當局在30日內禁止華為參與該國5G網絡建設等措施。奧圖爾星期二還向媒體表示，中國的影響力行動是對加拿大的關鍵威脅。他說，“加拿大和我們的盟友曾相信，接觸會帶來民主，我們錯誤地認為，忽視共產主義的鋒芒，隨着時間的推移，將貿易置於我們的價值觀之上，就會撫平這些鋒芒。”他續稱，“加拿大是如此的相信，以至於我們很高興地和我們的盟友一起接受中國加入世界貿易組織。我們現在知道，這一決定對加拿大工人產生了災難性的影響。”

奧圖爾說，“中國違反了加入世貿組織的諸多條件，這並不奇怪。中共所做的一切都是有計畫、有步驟的，從他們對西方政客的遊說活動以確保入世，到他們通過傾銷國家補貼的廉價商品和無視知識產權法來擾亂我們的產業。”他說，“華為的崛起本身就是得益於中國多年來對北電進行的工業間諜活動。當我們談到外包給中國的工作崗位時，我們不僅僅是在說紡織製造業。而是先進的製造業、技術和我們認為是未來的工作崗位。知識產權盜竊、假冒偽劣和數字盜版不是我們與中國打交道的例外，而是現實。”

奧圖爾說，“這一點我怎麼說都不為過，我們目前的矛盾是與中共的矛盾，而不是與中國人民的矛盾。而且我們也必須認識到，中國政府是代表黨說話的，而不是代表人民說話的。”他說，“面對這麼大的挑戰，從政府的最高層到消費者的個人選擇，都需要全國的努力。我們必須公開講出眼前的利害關係，中方的影響力網不僅破壞了我們政府的應對措施，還動搖了我們公民的信任。當特魯多政府忽視這個問題的時候，加拿大人擔心我們在抵禦中國侵略方面做得不夠。但現在是行動的時候了。”

商鵬飛ling指出，加國政府現在認識到，“2020年的中國不是2016年的中國”。“鑒於當前的挑戰，我們在評估加中50年後的關係時採取了冷靜的觀點，”他在講話中說。他稱，“雖然我們有着早在建交前就生根發芽的長期聯繫，但今天我們正面臨著艱難的現實。”商鵬飛說，加國政府認識到有必要採取“新的方法”與中國打交道，而這種方法有賴於與盟友合作，倡導人權和尊重國際法。“中國提出了我們這個時代的一些關鍵的外交政策挑戰，”他指出。商鵬飛強調，“我們必須睜大眼睛與中國接觸。”