加外长：不容中国恐吓加拿大人 奥图尔：中国是加国利益最大威胁

加拿大外交部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）11月17日向媒体表示，中国和其他国家企图在加拿大领土上恐吓民众的行为 “不会被容忍”，并指对相关人士进行刑事控诉。此外，加拿大保守党领袖艾林·奥图尔（Erin O'Toole）亦警告称，“中国崛起是加拿大利益当下的最大威胁”。

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商鹏飞周二在加拿大众议院发言，对奥图尔领导的保守党提出的一项针对中国问题的动议加以回应。该动议要求加拿大政府提出一项强劲的反制中国对外影响活动的计划，并决定是否让华为参与该国5G网络的建设。当被问及日前媒体报导，中国官员在加拿大领土恐吓异议人士及华裔社区的消息时，商鹏飞表示，“这是我和我的同事们严重关切的事情。”他说，“在加拿大，任何关于个人受到骚扰和恐吓的报道都令人不安，不会被容忍。”他还敦促遭遇任何恐吓或影响努力的加拿大人向警方报告。

商鹏飞说，对相应案件“加拿大皇家骑警将继续调查，以根据《刑法》提出指控。”他表示，“加拿大人可以放心，他们的政府非常非常严肃地对待外国干涉活动所带来的威胁。”他续指，“公共安全部长将很快出台更多措施，保护加拿大人的安全和保障。”加保守党已向加拿大国会推出动议，要求当局在30日内禁止华为参与该国5G网络建设等措施。奥图尔星期二还向媒体表示，中国的影响力行动是对加拿大的关键威胁。他说，“加拿大和我们的盟友曾相信，接触会带来民主，我们错误地认为，忽视共产主义的锋芒，随着时间的推移，将贸易置于我们的价值观之上，就会抚平这些锋芒。”他续称，“加拿大是如此的相信，以至于我们很高兴地和我们的盟友一起接受中国加入世界贸易组织。我们现在知道，这一决定对加拿大工人产生了灾难性的影响。”

奥图尔说，“中国违反了加入世贸组织的诸多条件，这并不奇怪。中共所做的一切都是有计划、有步骤的，从他们对西方政客的游说活动以确保入世，到他们通过倾销国家补贴的廉价商品和无视知识产权法来扰乱我们的产业。”他说，“华为的崛起本身就是得益于中国多年来对北电进行的工业间谍活动。当我们谈到外包给中国的工作岗位时，我们不仅仅是在说纺织制造业。而是先进的制造业、技术和我们认为是未来的工作岗位。知识产权盗窃、假冒伪劣和数字盗版不是我们与中国打交道的例外，而是现实。”

奥图尔说，“这一点我怎么说都不为过，我们目前的矛盾是与中共的矛盾，而不是与中国人民的矛盾。而且我们也必须认识到，中国政府是代表党说话的，而不是代表人民说话的。”他说，“面对这么大的挑战，从政府的最高层到消费者的个人选择，都需要全国的努力。我们必须公开讲出眼前的利害关系，中方的影响力网不仅破坏了我们政府的应对措施，还动摇了我们公民的信任。当特鲁多政府忽视这个问题的时候，加拿大人担心我们在抵御中国侵略方面做得不够。但现在是行动的时候了。”

商鹏飞则指出，加国政府现在认识到，“2020年的中国不是2016年的中国”。“鉴于当前的挑战，我们在评估加中50年后的关系时采取了冷静的观点，”他在讲话中说。他称，“虽然我们有着早在建交前就生根发芽的长期联系，但今天我们正面临着艰难的现实。”商鹏飞说，加国政府认识到有必要采取“新的方法”与中国打交道，而这种方法有赖于与盟友合作，倡导人权和尊重国际法。“中国提出了我们这个时代的一些关键的外交政策挑战，”他指出。商鹏飞强调，“我们必须睁大眼睛与中国接触。”