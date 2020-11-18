蓬佩奥：如果我们放弃，我们将成为中国专制政权的殖民地

美国国务卿蓬佩奥11月16日到访巴黎时接受了法国《费加罗报》的专访。他在采访中呼吁欧洲盟友与美国团结对抗北京，并称“如果我们放弃，有一天便会发现我们沦为中国专制政权的殖民地，而不再是伙伴关系”。

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在回答了有关此次美国总统大选的提问后，记者问蓬佩奥，“您已经挑战了美国外交的大部分传统假设。今后的政府应该从您的经验中吸取什么教训？”蓬佩奥回答说，“三件事：第一，特朗普总统的做法是察言观色，量力而行。我们摆脱了一些原有的‘礼节’，转而采取注重结果的政策。我们还花了相当多的时间来界定什么是确保美国人民安全的最重要的东西？我们也拒绝接受西方正在衰退的观点，因为我们不相信这个前提。我们相信，西方终将胜利，我们的价值体系必须得到捍卫。所以，我们一直在努力反击中国共产党在全世界，包括法国的行动。”

蓬佩奥说，“我们还打击了伊斯兰恐怖主义的威胁。所有这些威胁不仅造成安全问题，而且旨在削弱西方的价值观念，而这些价值观念为和平和全球繁荣做出了巨大贡献。当美国强大--总统所说的 ‘美国第一’--就会增加所有人的安全。我们被指责为从世界孤立。我觉得正好相反。通过采取保守和现实的立场，根据建国先贤的原则，也就是托克维尔赞美的那些著名原则，我认为我们已经为世界的更广泛利益服务。”记者追问，“疫情会不会给中国回归欧洲的经济理由，削弱您对中国的努力？”他回答指，“先说说战术问题，以及武汉病毒的出现。这是中国专制政权的表象，认为中共会从中受益是不对的。大家不要被这个病毒所迷惑，我们的生活都被这个病毒所影响，不管是死亡还是封城，我们都是被迫这样做的。”

记者问，“但在我们还在苦苦挣扎的时候，他们却从封锁中走了出来!”蓬佩奥回答说，“别这么肯定！在堪萨斯州，他们会告诉你这是一个地狱般的寓言。我相信，无论是在疫苗和抗病毒的疗法方面，还是在经济上，西方国家都会反弹。这需要一些时间，但我们会到达那里。至于我们正在建立的联盟，特朗普总统早在2015-2016年的竞选活动中，就发现了中国的危险。我们花了一点时间来制定结构性办法，首先是因为我们必须在国内采取说服行动，因为许多经济利益集团都从与中国的关系中受益。”

蓬佩奥补充说，“然后，我们把我们的愿景带到了外界，不管是在四国对话机制（Quad）里面，那个我们针对中国建立的四国（美国、日本、印度和澳大利亚）联盟，还是在美国和欧洲的关系中。在这件事情上，我们是符合历史的，所以我们必须努力说服我们的舆论和盟友，哪怕这样做在短期内可能要付出代价，哪怕有些人觉得押宝中国是个好选择。因为到最后，如果我们放弃了，面对中国的专制政权，我们就会发现自己的地位是殖民地，而不是合作伙伴。我们必须承认，中国共产党帮助我们捍卫了这一立场。不仅仅是因为病毒。”

蓬佩奥续指，“看看越南的例子，越方正在寻求开发其专属经济区的资源。对这一区域的定义没有争议，但中国正在挑战这一定义。以澳大利亚为例，澳方已经采取了明确的立场（捍卫自己的独立性，编者注）。中方现在要对其施加经济代价。因此，我们必须团结起来使其尊重国际法，在法国也是如此。中国人在我国境内活动以获得影响力，特别是通过孔子学院。我们不得不关闭了一个正在进行间谍活动的领事馆。我相信，所有关心我们的国际秩序和我们各自国家的主权的人都会共同努力，以对它们加以保证。”

采访中，蓬佩奥还谈到中东问题，称伊朗介入敍利亚，并资助黎巴嫩真主党，是中东主要的不稳定因素。蓬佩奥又指，他与法国总统马克龙均同意土耳其近期在东地中海、中东及高加索的举动具侵略性，亦质疑土耳其在高加索冲突中有派部队支援阿塞拜疆。法国是蓬佩奥这次欧洲及中东访问盟国之选的首站，他周二转抵土耳其伊斯坦布尔及格鲁吉亚、此后会访问以色列、阿联酋及沙特阿拉伯等国。