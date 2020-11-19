博雷利：美欧对华问题总体一致 但并非100%相同

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）11月16日向美国《時代》杂志表示，欧盟和美国在中国问题上大体团结一致，但不是100%相同。他指出，尽管美欧都是民主政体且采用市场经济制度，但并不意味着双方的利益就总会重叠。他称，“在对华问题上，并不意味着我们要盲目地跟随美国人的决定。”

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博雷利当谈到经历了4年特朗普任期的美欧关系时表示，“你永远不会让历史倒退。”他说，“特朗普（的任期）是一种觉醒。而我认为我们应该保持清醒。”博雷利说，“我们不能说‘哦，特朗普已经不在了，我们可以回到以前的精神状态’。”他认为，美国和欧洲之间的分歧可能会在拜登担任总统的初期，在两个关键的外交政策问题上出现：伊朗和中国。尽管拜登对美国支持2015年伊朗核协议作出了承诺，但博雷利表示，现在重启该协议并不容易--尤其是因为签署国可能对未来美国总统再次取消该协议保持警惕。“这个协议不仅是一个核交易，”他说。他续指，“这也是一项经济交易，伊朗希望通过停止核计划来获得一些交换。”

博雷利称，“伊朗核协议是阻止伊朗成为核大国的唯一途径。”他说。“我不认为有其他的解决方案。”中国在全球影响力的火箭式增长是美国和欧盟之间可能继续存在的第二个潜在冲突来源。“我们不希望处于美中贸易战的中间，我们要付出后果，”他说。不过，博雷利表示，美国和欧洲在中国问题上基本上是一致的，尽管不是100%的一致。“我们都是自由民主国家和市场经济国家，但这并不意味着我们的利益总是一致的，”他说。“在对华问题上，也不意味着我们必须盲目地跟随美国人决定做什么。”

但锻造属于欧洲自己的道路将需要欧盟的大规模投资--这也是特朗普在指责欧洲从美国军事援助中占便宜时反复提到的一点。欧盟官员在某些方面表示同意，称特朗普迫使欧洲领导人重新思考对美国的依赖，并专注于确保更多的自主权，特别是在对欧洲影响远大于美国的领域，如北非和俄罗斯的国防方面。

同样在当天，带头推动欧洲进一步一体化的法国总统马克龙在接受智库地缘政治研究小组（the Geopolitical Research Group）采访时承认了这一现实。“我确信一件事：我们不是美利坚合众国，”他说。“因此，我们的国际政策应该依赖[美国]或追随他是站不住脚的......我们有责任为我们的公民不依赖他人。”博雷利认为，“直到现在，我们一直处于欧洲人要求美国为他们的安全提供保障的境地。”他说，“现在我们必须做好为自己的安全提供保障的准备。” 他表示，无论谁入住白宫，这种准备都是至关重要的。