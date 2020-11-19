奧巴馬新書揭秘對華往來 曾堅信中國要超越美國“仍需數十年”

美國前總統奧巴馬撰寫的回憶錄《應許之地》(A Promised Land)第一卷已於11月17日出版。他在這一本768頁的書中，多次談到了在擔任美國總統期間與中國有關的故事和看法。奧巴馬在書中提到，在他看來，唯一能對美國在世界的卓越地位加以挑戰的就是中國，但當他看到中國代表團在2009年G20倫敦峰會上的yun'zuo時，使他堅信，中國對美國的任何挑戰還需要 “幾十年的時間”。奧巴馬指，“當這一幕到來時，它很可能是美國戰略錯誤的結果”。

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雖然書中多次提到他與中國前任領導人胡錦濤和溫家寶的來往，但奧巴馬並沒有包含有關現任領導人習近平的內容。這部分也與該書是奧巴馬回憶錄的第一卷有關。奧巴馬在書中寫道，在他的第一任期內擔任美國國家情報總監的布萊爾(Dennis Blair) “就在應對中國崛起時經濟和文化外交的作用寫過大量文章”。布萊爾偶爾還會在向總統作出的每日簡報中，安排專家向奧巴馬介紹有關中國的全局性、長期性話題。

奧巴馬對胡溫的看法

奧巴馬寫道，看着中國代表團在2009年G20倫敦峰會上的運作，他堅信，中國對美國的任何挑戰還需要“幾十年的時間”。他稱，“當這一幕到來時，它很可能會因為美國的戰略錯誤而發生的”。此外，書中披露奧巴馬認為胡錦濤是一個 “毫無個性的人”。他知道胡錦濤不是一個特彆強勢的領導人。奧巴馬說，在他們的會晤中，“胡似乎滿足於依靠幾頁準備好的談話要點，除了鼓勵繼續協商和他所說的'雙贏'合作外，沒有明顯的議程。”

“和往常一樣，我與胡錦濤主席的會晤是一件令人昏昏欲睡的事情。無論什麼話題，他都喜歡從厚厚的一疊準備好的發言稿中讀出來，每隔一段時間，他就會停下來，翻譯成英文，似乎是事先準備好的，而且，不知為何，（翻譯的話）總是比他的原話持續的時間更長。輪到我發言的時候，他就會翻看他的文件，尋找他的助手為他準備的任何回應。”奧巴馬曾試圖用個人軼事或偶爾的笑話來打破單調的努力（“告訴我你的承包商的名字，”奧巴馬在得知有巨大柱子的人民大會堂是在不到一年的時間裡就建成後告訴胡）。“結果通常是一臉的茫然，我不止一次地想建議，我們可以節省彼此的時間，只要交換文件，閑暇時讀一讀就可以了”。

與其相比，奧巴馬認為溫家寶更令人印象深刻。他形容溫家寶是 “一個身材矮小、戴眼鏡的人，說話時無需底稿，表現出對當前危機的老練把握”。總的來說，奧巴馬覺得“中國人並不急於奪取世界秩序的主導權，把它看成是他們不需要的頭疼的事。對於今後如何管理金融危機，溫家寶沒有什麼太多的建議。從他的國家的立場來看，是我們的責任去想辦法”。

第一次訪華和中方監視

奧巴馬兩屆任期內曾三次訪問中國。2009年11月，奧巴馬首次訪華，到訪上海和北京。當年奧巴馬專機在北京降落，團隊就收到指示將所有私人電子設備留在機上，下飛機後假定所有通話都會遭到監控。奧巴馬說，“即使橫跨了數座海洋，中國的監控能力同樣令人驚嘆。總統大選期間，中方入侵我們競選總部的電腦系統（我把這件事視為自己可望勝選的好兆頭）。” 他還表示，中國 “將任何手機遠程轉換為竊聽設備的能力已廣為人知”。

為了防止被監聽，奧巴馬訪華期間如果要從酒店打電話討論國家安全事務，必須走到另一間裝有特殊裝置，能阻隔附近任何監聽設備的房間。為了避免在房間中被針孔鏡頭偷拍，代表團部份成員選擇摸黑換衣服甚至洗澡。不過，奧巴馬的行程主管尼科爾森（Marvin Nicholson）則在房間中赤身全裸並開着燈的來回走動。奧巴馬打趣說，不知道他這麼做是為了抗議還是出於對自己好身板的驕傲。此行中，奧巴馬下榻在北京國際俱樂部酒店--現在的瑞吉酒店 --靠近建國門和美國大使館舊址。

奧巴馬還回憶指，當時隨團的美國商務部長駱家輝（Gary Locke）因為忘了東西，突然折返酒店房間，打開門發現有兩名房務員正在整理床鋪，另外有兩位身穿西裝男子仔細翻閱他桌上文件。奧巴馬說，“駱家輝問他們在做什麼，男子一言不發從他身旁走過後消失，房務員也沒擡起頭，只是默默走進廁所更換毛巾，彷彿駱家輝是隱形一樣。”美方代表團成員得知此事後，有人聽完直搖頭，有人啞然失笑。奧巴馬寫道，“我相信，外交食物鏈中的某個人最終會提出正式申訴。但當我們後來與胡錦濤主席和中國代表團其他成員正式會面時，沒有人提起這件事。我們和中國人有太多的生意要做--而且我們自己也做了對他們足夠多的間諜活動--所以不想把事情鬧大。”

奧巴馬看上海：有如吃了興奮劑的新加坡

奧巴馬說，這座城市 “似乎就像吃了興奮劑的新加坡”。他是這樣描述這次午餐會的。

“在一個華麗的宴會廳里，該市市長--一個共產黨的後起之秀，他那剪裁得體的西服和風趣的成熟，不知為何讓我想起了（美國演員）迪恩·馬丁--為我們的代表團和中美商業領袖的午餐會使出了渾身解數。雷吉-洛夫（ Reggie Love），我一直以來的貼身人，他印象最深的是服務員全部由身穿飄逸白色禮服的絕色年輕女性組成，她們像T台模特一樣纖細高挑。‘誰知道共產黨員長這樣’，他搖頭說。”

奧巴馬是這樣描述他在復旦大學的演講的

奧巴馬指，“中國當局對我慣用的不寫稿子的形式很警惕，精心挑選了來自上海一些最精英大學的學員--儘管他們彬彬有禮、熱情洋溢，但他們的問題幾乎沒有什麼探究性、不敬性(‘那麼，你們將採取什麼措施來加深中美城市之間的這種密切關係? ’大約是最強硬的問題)。我無法決定是黨政官員對所有問題進行了預審，還是學生們只知道最好不要說出任何可能讓他們陷入困境的話。”

對中國學生更多的觀察

奧巴馬寫道，“在節目結束時與一些學生握手聊天後，我得出結論，至少他們的一些認真的愛國主義不是簡單的表演。他們年紀太小，沒有經歷過文革的恐怖，也沒有目睹過天安門廣場的鎮壓：學校里沒有教過這段歷史，我懷疑他們的父母是否談論過這段歷史....。我很想認為這些學生的態度會隨着時間的推移而改變......但這很難保證。事實上，中國的經濟成功使其專制資本主義品牌不僅在上海，而且在整個發展中世界的年輕人心目中成為西式自由主義的合理替代者......我離開市政廳時敏銳地意識到，能否贏得這一新一代人的支持取決於我是否有能力表明，美國的民主、以權利為基礎的多元化制度仍然可以實現對更美好生活的承諾。”

除了對其他與中國有關的多個問題加以描述和會議後，當談到對美中關係總體的看法時，奧巴馬如下寫道，“從表面上看，我們所繼承的關係看起來相對穩定，沒有我們所看到的與俄羅斯人的高調外交破裂......但在外交上的禮節之下，卻潛藏着長期醞釀的緊張和不信任--不僅圍繞着貿易或間諜等具體問題，而且還圍繞着中國的重新崛起對國際秩序和美國在世界上的地位意味着什麼這一根本問題。”

奧巴馬認為，他對中國的看法並不整齊畫一地歸入任何陣營

奧巴馬寫道，“我並不認同我的工會支持者對自由貿易的本能反對，我也不相信我們能完全扭轉全球化，就像關閉互聯網一樣。我認為克林頓和布什在鼓勵中國融入全球經濟方面做出了正確的決定--歷史告訴我，一個混亂和貧窮的中國比一個繁榮的中國對美國構成的威脅更大。我認為，中國成功地使數億人擺脫了極端貧困，是人類的一項偉大成就。”他補充說，“不過，事實仍然是，中國對國際貿易體系的博弈往往是以美國的利益為代價的......中國商品湧入美國，使平板電視變得更便宜，並有助於保持低通脹率，但代價是壓低了美國工人的工資。我曾承諾代表這些工人爭取更好的貿易協議，我打算履行這一承諾。”奧巴馬接着談到，必須爭取盟友的幫助，“把中國推向更好的行為”，他堅持認為，“（亞洲）再平衡 ”不是為了遏制中國，也不是為了扼殺中國的發展。