Covid-19 : 欧盟视频峰会针对二波疫情

欧盟成员国首脑周四围绕当前Covid-19病毒的第二波疫情，召开视频峰会。这是欧盟首脑们在过去三周里举行的第二次视频峰会。

广告 继续浏览后续

Covid-19疫情是欧盟成员国首脑周四视频峰会的议题。在欧洲大陆正处于第二波疫情之际，欧洲国家的元首和政府首脑们试图通过本次视频会议，更好地开展协调，应对疫情。

这是欧盟27国在过去3周内召开的第二次视频峰会。在更好的协调上，还有很多需要改善。比如，使用相关欧洲信息交流平台的国家寥寥无几。不同国家各自使用的追踪应用软件，通常无法兼容。另一项可以取得进展的领域是检测结果的相互承认。

在一份声明中，欧盟委员会建议27个成员国在某些情况下使用更加快速，欠缺精准的抗原检测，旨在更好地阻挡第二波疫情。

欧盟战疫筹资遇阻

欧洲议会曾宣布，与欧盟国家达成初步协议，未来两年增加475亿欧元用于帮助地方应对疫情，但这些资金的筹集目前暂时遇阻，匈牙利和波兰的否决瘫痪了集资进程。斯洛文尼亚和上述两国一起拒绝遵守它们的义务，为欧洲的基金注资。这一来自东欧国家的预算争纷，有可能波及到其它议题。