台湾与美国经济对话登场

台美经济繁荣伙伴对话今天登场，实体部分由经济部次长陈正祺与美国国务院次卿柯拉克在华府四季饭店召开，会议聚焦全球健康安全、科学与技术、供应链合作、5G干净网络、投资审查基础建设及能源，还有妇女赋权等议题，并有望签署合作了解备忘录（MOU）。

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据中央社今天报道说，首届台美经济繁荣伙伴对话今天上午8时在华府及台北两地同时以实体与视讯方式举行。陈正祺一行今天上午约7时30分到达会场，美国国务院亚太助卿史达伟（David Stilwell）随后只身骑自行车抵达。会议开始前15分钟，柯拉克（Keith Krach）车队抵达会议饭店，但他只身进入会场；相隔仅数分钟后驻美代表萧美琴也抵达。

今天的对话由美国在台协会（AIT）与驻美国台北经济文化代表处主办，美方由柯拉克主谈，台湾方面则由陈正祺在华府与美方召开实体会议；经济部长王美花、行政院政务委员邓振中及相关部会官员，则在台北透过视讯同步参与讨论。会议将召开5场次，聚焦全球健康安全、科学与技术、供应链合作、5G干净网络、投资审查基础建设及能源，还有妇女赋权等议题，并有望签署合作了解备忘录（MOU）。

陈正祺一行17日晚间抵达后，随即展开华府访问行程，第一场公开活动即是与美国财政部助理部长苏骐（Mitchell Silk）视讯对谈，针对未来到第三国投资基础建设合作蓝图，并对后续的各个工作分组交换意见。陈正祺也利用机会拜会美国政商界人士。

为了强化台美经贸关系，总统蔡英文8月28日宣布将放宽美猪美牛进口，美国国务院随后在同月31日宣布创立美台双边经济暨商业对话，并交由柯拉克主持。

据中央社说，对话平台成立不久，柯拉克随即于9月中造访台湾，创下1979年以来访台层级最高的现任美国国务院官员。柯拉克访台目的虽为悼念前总统李登辉，但仍与台湾官员针对经济对话进行初步沟通，并顺利促成今天的对话召开。