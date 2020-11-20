普京开会突咳嗽不止 克宫删裁画面引联想

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）已掌权20年，近期被外媒爆料罹患帕金森氏症，最快恐将在明年1月辞职，虽此言立即遭克里姆林宫驳斥，不过，他又被媒体爆料，在日前18日与高层视讯会议时，突然狂咳不止，连话都无法好好说完，而克林姆林宫虽再次强调他的健康状况良好，不过被人发现事后上传到网络上的影片，竟悄悄把普京咳嗽的片段删除，再次引发外界联想。

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据自由时报今天报道说，普京开会到一半咳嗽不止，克里姆林宫诡删片段引猜测。消息说，俄罗斯强人总统普京日前才被质疑恐患帕金森氏症，最快明年1月就退位，现在又传出普京在视讯会议中狂咳的片段，健康问题备受关注。

该报道综合外媒消息指，普京在18日与财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanov）等高官以视讯会议的方式讨论疫情下的经济问题，只见普京先清喉咙轻咳两声，接着一发不可收拾地狂咳，多次举起右手摀嘴，还向其他出席者道歉，但仍无法把话完整讲完，整个状况持续超过10秒。

自由时报说，此事，引起各大媒体注意，虽克林姆林宫透过官媒《塔斯社》澄清普京健康“绝对正常”，不过又被发现事后上传到网络上的影片，竟悄悄把普京咳嗽的片段剪掉，企图粉饰太平，再度引发外界联想。