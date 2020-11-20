普京開會突咳嗽不止 克宮刪裁畫面引聯想

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已掌權20年，近期被外媒爆料罹患帕金森氏症，最快恐將在明年1月辭職，雖此言立即遭克里姆林宮駁斥，不過，他又被媒體爆料，在日前18日與高層視訊會議時，突然狂咳不止，連話都無法好好說完，而克林姆林宮雖再次強調他的健康狀況良好，不過被人發現事後上傳到網絡上的影片，竟悄悄把普京咳嗽的片段刪除，再次引發外界聯想。

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據自由時報今天報道說，普京開會到一半咳嗽不止，克里姆林宮詭刪片段引猜測。消息說，俄羅斯強人總統普京日前才被質疑恐患帕金森氏症，最快明年1月就退位，現在又傳出普京在視訊會議中狂咳的片段，健康問題備受關注。

該報道綜合外媒消息指，普京在18日與財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）等高官以視訊會議的方式討論疫情下的經濟問題，只見普京先清喉嚨輕咳兩聲，接着一發不可收拾地狂咳，多次舉起右手摀嘴，還向其他出席者道歉，但仍無法把話完整講完，整個狀況持續超過10秒。

自由時報說，此事，引起各大媒體注意，雖克林姆林宮透過官媒《塔斯社》澄清普京健康“絕對正常”，不過又被發現事後上傳到網絡上的影片，竟悄悄把普京咳嗽的片段剪掉，企圖粉飾太平，再度引發外界聯想。