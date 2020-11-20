特朗普寻求翻盘 聚焦选举人投票

自11月3日选举后，特朗普阵营在几个州提告指控选举舞弊，但目前为止收效甚微。随着这些挑战失利，特朗普的律师正寻求把任命选举人团的权力，从选民手中改为交由友好的共和党籍州议员决定。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，重新计票、法律挑战皆失利，特朗普团队改变翻盘策略。

由于对美国总统大选的法律挑战失利，特朗普总统的团队正试图在拜登获胜的战场州说服共和党籍州议员介入。三名知情人士证实了这个新策略。乔治亚州在经过仔细重新计票后，预计周四将确认拜登在该州获胜；特朗普竞选团队称，将在密西根州撤回一项诉讼。一位知悉该团队法律策略的人士说，这个策略已经变为让立法者参与进来的更具针对性的做法。

在战场州乔治亚州，负责实施该州投票系统的官员Gabriel Sterling告诉Fox News，该州审计和重新计票工作已接近完成，有望验证拜登的优势。他将对选票违规行为的指控称作是“野蛮的错误描述”。他表示“好的方面是：审计做到该做的”，找到了当天早上被计票的一小部分未清点选票。”

据路透社说，到目前为止，特朗普竞选团队已至少提出九项诉讼，对大选及选举结果提出挑战，其中仅取得两项小胜：11月3日当天内华达州克拉克县部分投票点延长了投票时间，并在宾夕法尼亚州剔除了一些邮寄选票。但根据Edison Research的数据，拜登在宾夕法尼亚州以82,000多票的优势获胜。

据该报道称，几家知名律师事务所已经退出了竞选团队的法律挑战，只剩特朗普的私人律师Rudy Giuliani还在不遗余力地忙活。