特朗普的二儿媳考虑竞选参政

特朗普（Donald Trump）总统的二媳妇赖拉（Lara Trump）正在考虑，在2022年投入家乡北卡罗来纳州联邦参议员选举。北卡罗来纳州联邦参议员柏尔（Richard Burr）先前已表态，不会在2022年寻求连任。消息说，特朗普儿媳届时可能会遭遇同党竞争。

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据法新社报道，特朗普二媳妇考虑2022年选北卡罗来纳州参议员。该报道引述「纽约时报」（New York Times）消息，根据3位不具名「支持者」的透露，嫁给川普次子艾瑞克（Eric）的赖拉告诉同事，她考虑角逐2022年的参议员选举。共和党籍的北卡罗来纳州联邦参议员柏尔（Richard Burr）先前已表态，不会在2022年寻求连任。

该报道说，然而有意接替他的共和党人势必不少，根据Politico，其他可能参选者包括特朗普现任幕僚长梅多斯（Mark Meadows）、前北卡州长麦克罗利（Pat McCrory）以及即将去职的副州长佛瑞斯特（Dan Forest）。

北卡一向是共和党票仓，在3日的大选也支持特朗普，但特朗普今年在当地领先幅度已较2016年缩小，而外界日益认为，北卡州可能成为摇摆州。