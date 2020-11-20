薛瑞福：美国不再视台湾为中国问题的一部分

前美国国防部印太助理部长薛瑞福日前表示，特朗普政府对台湾常态性军售，也不再视台湾为中国问题的一部分，是重要的观念改变。他期待新政府也能如此，视台湾为值得投资的国家。

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据中央社报道：目前担任华盛顿智库“2049计画研究所”（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）19日出席“全球台湾研究中心”（GTI）“强化台湾吓阻能力与韧性”报告发布视讯研讨会时，谈到特朗普政府在国防与安全政策上的重要进展。

有关台湾部分，薛瑞福首先提到的是美国对台军售正常化的进展，使得美台可以做为合作伙伴，支持整体防御概念的执行，让台湾国防部门能正常编列预算，也能让中国有条件的了解台湾是美国常态外国军售伙伴。薛瑞福期望拜登政府也能如此。

此外，薛瑞福也提到美国国防部增设了一名主管中国事务的副助理部长，但台湾却并未包括在他的职权范围以内，而是由原先的东亚事务副助理部长主管日本、南韩、台湾等盟友与合作伙伴。薛瑞福认为：这是重要的观念转变，表明美国认为台湾是一个值得考虑的伙伴，而不只是美中关係的一部分，美国是将台湾视为区域解决问题的伙伴与贡献者。

特朗普政府任内的另一个实际贡献则是美国高阶国防官员可以自由访台，薛瑞福透露，负责东亚事务的美国国防部副助理部长柯林克（Heino Klinck）曾经造访台湾，也能与其他主管的国家讨论台湾议题，不用顾虑中方。

薛瑞福认为，特朗普政府在国防与安全政策做出调整，拜登政府应当利用这一优势，以更具竞争性与适当的态度面对中国。他也期望新政府能继续视台湾为一个有其自身优势且值得投资的国家，而不仅是中国问题的一部分。

报告共同撰写人、前美国在台协会（AIT）台北办事处处长杨甦棣（Steve Young）也表示，中国加强对台湾军事威胁，解放军也在积极进行现代化，美国应持续对台军售，并承诺若台湾受到威胁与攻击，美国仍准备协防台湾，他认为即将上任的拜登政府也会持续依循。

曾经担任美国驻香港总领事的杨甦棣表示，中国在香港的作为证明「一国两制」已死，而除非中国有重大的政治转变，否则台湾仍需强化国防，并寻求国际支持。