台湾中天牌照案鉴定人遭围攻未获任职文大捍卫 导演李惠仁愤而辞职

台湾导演李惠仁不满文化大学新闻系副教授陈慧蓉担任NCC中天换照听证会鉴定人，遭系友攻击，所属院系却事不关己，宣布辞去文大兼任教职。据文大传播学院则表示，尊重个人意见与意愿。NCC昨天发布声明，对鉴定人回到校园受到攻讦和不理性对待，表达“最强力抗议”。并强调中天案最终不予换照，是由7名委员自主独立做成的决定，鉴定人的报告只是诸多参考资料之一。

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据中央社今天报道称，台湾国家通讯传播委员会（NCC）日前为审理中天电视台换照召开听证会，邀请7名团体代表、学者担任鉴定人，包含文大新闻系副教授陈慧蓉。陈慧蓉在听证会中，曾指出中天电视自律委员会虽有运作，但常常开会后，还是陆续出现相同新闻的申诉纪录，显然无法改善，要靠外部规范和处分才能达到。

文大新闻系校友曾建华写给系友会建议函，认为陈慧蓉的鉴定报告，对新闻自由和新闻教育是负面的教材，呼吁其他系友一起谴责。这份建议函日前被“中国时报”报导，又再引发网络讨论。

导演李惠仁昨天在脸书发出声明，不满曾建华的言论被媒体刊登后，各种对陈慧蓉的恶意攻击纷纷出笼，文大新闻系、传播学院却无动于衷。

据该报道，李惠仁宣布辞去文大新闻系兼任教职，同时也不再接受文大任何演讲邀约。他认为陈慧蓉的鉴定报告如果真有干预新闻自由的问题，文大新闻系理应表达立场和态度；如果符合专业判断，新闻系也应发表声明拨乱反正，不能让陈慧容自己面对所有的恶意指控。

中央社记者今天透过文大校方，取得传播学院（现任院长为胡幼伟）发出的文字声明。声明指出，院内教师对公共议题发表意见属于言论自由范畴，教师自负言责且可受公评，学院向来尊重。而教师在外发表言论的职称，只为标注个人身分识别，不代表学系或学院共同立场。

声明也强调，院内教师都知道，教师个人的信仰和立场，不应影响专业教学内容，更不会要求学生认同。且维护新闻与言论自由、遵守传播法规，是学院所有课程的基本教学理念。声明强调尊重校友及社会人士的言论自由，但也呼吁各界维护校园安宁、正常教学及学生受教权。对于李惠仁宣布请辞教职，则表达尊重。

据中央社，NCC昨天发布声明，对鉴定人回到校园受到攻讦和不理性对待，表达“最强力抗议”。并强调中天案最终不予换照，是由7名委员自主独立做成的决定，鉴定人的报告只是诸多参考资料之一。