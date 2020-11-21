喀布尔多起炸弹袭击 当局指控塔利班遭否认

阿富汗首都喀布尔今天连续多次遭到炸弹与火箭炮袭击。首都高尚金融与国际企业集中的街区成为炸弹袭击的目标，造成数十人死伤。阿富汗官方指控反政府的塔利班施行炸弹袭击，但塔利班澄清说他们“不会向稠密人群胡乱开火。”

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据本台报道说，喀布尔市中心今天因数起炸弹爆炸造成严重死伤而陷入哭泣。11月21日星期六，在喀布尔市中心使馆和国际公司所在地附近的绿地附近，传出一系列爆炸声。

喀布尔周六绿化区周围的使馆和企业公司发出遭袭击警报。绿化区是一个安全防护据称是坚固的社区，这里聚集了数十家阿富汗和国际公司及其员工居住区。据当地消息，今天早上8点40分左右，恐怖分子向喀布尔市发射了23枚火箭弹。根据阿富汗内政部长塔里克·阿里安（Tariq Arian）的发言人说，初步统计8人死亡，31人受伤，”

阿富汗首都警察发言人费尔达斯·法拉玛兹（Ferdaws Faramarz）证实了爆炸。爆炸发生在阿富汗首都人口稠密的地区。 社交媒体上流传照片显示，好几座建筑物留下火箭弹袭击造成的弹孔。

报道说，至此尚没有宣称认领此轮袭击。但阿富汗官员指责塔利班。塔利班反叛组织的发言人扎比胡拉·穆贾希德（Zabihullah Mujahid）表示，这次袭击与塔利班组织“无关”。他补充说：“我们不会在公共场所胡乱开枪。”

据阿富汗内政部说，星期六早些时候还发生了两起小型的“黏性炸弹”爆炸，包括一枚袭击警车的炸弹爆炸，一名警察丧失，另外三人遭炸伤。

据消息说，美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）与塔利班和阿富汗政府的谈判代表定于今天周六在多哈举行会议。蓬佩奥计划与阿富汗政府代表与塔利班代表双方分别见面。自9月以来，在卡塔尔首都举行此一和平谈判。但进展甚微。

数月以来，暴力浪潮继续震撼阿富汗。根据塔利班许诺，为了达成美国军队撤出阿富汗协议，保证不会袭击市区居民区。 然而，根据阿富汗内政部发言人塔里克·阿里安（Tariq Arian）本周指控说，在过去的六个月中，塔利班制造了53次自杀式炸弹爆炸，并发动了1,250起爆炸，造成1,210名平民死亡和2,500人受伤。