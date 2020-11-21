喀布爾多起炸彈襲擊 當局指控塔利班遭否認

阿富汗首都喀布爾今天連續多次遭到炸彈與火箭炮襲擊。首都高尚金融與國際企業集中的街區成為炸彈襲擊的目標，造成數十人死傷。阿富汗官方指控反政府的塔利班施行炸彈襲擊，但塔利班澄清說他們“不會向稠密人群胡亂開火。”

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據本台報道說，喀布爾市中心今天因數起炸彈爆炸造成嚴重死傷而陷入哭泣。11月21日星期六，在喀布爾市中心使館和國際公司所在地附近的綠地附近，傳出一系列爆炸聲。

喀布爾周六綠化區周圍的使館和企業公司發出遭襲擊警報。綠化區是一個安全防護據稱是堅固的社區，這裡聚集了數十家阿富汗和國際公司及其員工居住區。據當地消息，今天早上8點40分左右，恐怖分子向喀布爾市發射了23枚火箭彈。根據阿富汗內政部長塔里克·阿里安（Tariq Arian）的發言人說，初步統計8人死亡，31人受傷，”

阿富汗首都警察發言人費爾達斯·法拉瑪茲（Ferdaws Faramarz）證實了爆炸。爆炸發生在阿富汗首都人口稠密的地區。 社交媒體上流傳照片顯示，好幾座建築物留下火箭彈襲擊造成的彈孔。

報道說，至此尚沒有宣稱認領此輪襲擊。但阿富汗官員指責塔利班。塔利班反叛組織的發言人紮比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，這次襲擊與塔利班組織“無關”。他補充說：“我們不會在公共場所胡亂開槍。”

據阿富汗內政部說，星期六早些時候還發生了兩起小型的“黏性炸彈”爆炸，包括一枚襲擊警車的炸彈爆炸，一名警察喪失，另外三人遭炸傷。

據消息說，美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）與塔利班和阿富汗政府的談判代表定於今天周六在多哈舉行會議。蓬佩奧計畫與阿富汗政府代表與塔利班代表雙方分別見面。自9月以來，在卡塔爾首都舉行此一和平談判。但進展甚微。

數月以來，暴力浪潮繼續震撼阿富汗。根據塔利班許諾，為了達成美國軍隊撤出阿富汗協議，保證不會襲擊市區居民區。 然而，根據阿富汗內政部發言人塔里克·阿里安（Tariq Arian）本周指控說，在過去的六個月中，塔利班製造了53次自殺式炸彈爆炸，並發動了1,250起爆炸，造成1,210名平民死亡和2,500人受傷。