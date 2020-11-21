拜登国务卿候选人喊话：希望看到“胜过”中国的两党政策

美国民主党参议员Chris Coons周五接受采访表示，在中国问题上，他希望看到能“胜过”中国的两党政策。Coons被视为即将上任的拜登政府的国务卿候选人。Coons说，“习近平和中国共产党相信，美国正在衰落，美国和我们的体制已经崩溃，正在削弱，”但Coons说，要靠我们来证明美国和我们的体制是有活力的、强大的、有能力解决问题的。

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据路透社报道，拜登政府国务卿候选人Coons称希望看到“胜过”中国的两党政策。Coons在接受路透社采访时还表示，虽然美国的主要关注点必须是与中国竞争，但在气候变化、全球公共健康和核不扩散等领域与北京合作至关重要。

据Coons说，“我清楚地看到，中国是一个竞争者。与此同时，我们必须在那些至关重要的领域与中国合作。”Coons说道，“如果美国和中国合作，在一系列领域世界只会变得更安全、更稳定，但我们的主要重点必须是与中国竞争，”他说。

路透社说，Coons是来自特拉华州的参议员，他是前副总统拜登的密友。拜登赢得了11月3日的总统大选，将于1月20日就任美国总统。他还是参议院外交关系委员会的重要成员，预计会相对顺利地获得参议院同僚的确认，即便参议院仍由共和党人主导。

Coons说，美国必须“为可能与中国发生冲突做好准备”，这意味着“与我们的盟友一起，在世界舞台上更加积极和参与。”Coons对即将离任的特朗普总统进行了抨击。他补充说，美国“不能对世界的态度只有一系列不满，我们必须提供一个有吸引力的替代方案。”

据Coons说，“习近平和中国共产党相信，美国正在衰落，美国和我们的体制已经崩溃，正在削弱，”他提到中国领导人时表示，“要靠我们来证明他们是有活力的、强大的、有能力解决问题的。”

Coons补充说，他预计，对是采取胡萝卜还是大棒的贸易政策，以及针对中国新冠疫情处理方式问题，拜登政府在做出任何决定之前都会与国会针对“在中美双边关系中我们的立场，我们的目的“做一个分析。