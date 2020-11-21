第四波疫情杀到学校暂停面授夜店禁止跳舞

香港特首林正月娥早已上了美国制裁名单，现在，她的安全及警务高官以及北京派驻香港高官一个个上了名单。

香港政府昨（20日）表示，最新资料显示香港或已进入新一波疫情，多个专家亦指第四波疫情已蓄势待发，食物及卫生局长陈肇始昨宣布，将强制有病征者、安老院舍员工及的士司机检测，并考虑向确诊者提供一次式津贴。

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此外，据有线电视新闻21日报导，港府从明天开始规定，派对房间须停业，酒吧、夜店等不可现场表演及跳舞，措施为期五天。学校方面，小一至小三、幼稚园下周一起暂停面授课堂至12月6日为止。

陈肇始20日在记者会上已暗示将进一步采取措施遏止疫情扩散。陈说，若疫情再恶化，不排除大幅收紧社交距离措施，包括关闭个别处所。政府消息人士表示，政府

考虑向确诊者提供数千元港币津贴。

香港昨新增26宗确诊，是8月底以来最多，陈肇始引述专家和卫生防护中心资料称，香港“很可能已进入新一波疫情”。陈说，政府日前已制定法律框架推行强制检测，陈肇始昨宣布将发出指示，要求有病征者、安老院舍员工及的士司机强制检测，相关政策局正敲定细节，会尽快推出。她又说，明白基层市民或担心一旦确诊入院会影响生计，劳福局正考虑提供一次式津贴予确诊者。

明报则引述政府消息人士表示，向确诊者提供津贴是听从专家建议，目的是鼓励市民检测，并非只针对透过强制检测确诊者，初步计划津贴水平为数千元，其中一个考虑方向是5000、6000元，认为开支不会太大，而津贴亦未必只限基层，因若只限基层领取，需处理繁复行政工作，惟最终方案须由劳福局拍板。

陈肇始又说，近日确诊数字上升，且出现跳舞群组、staycation（住宿度假）群组等，市民应立即严阵以待，减少不必要聚会，否则第四波疫情将一发不可收拾，若疫情继续恶化，政府将大幅收紧社交距离措施，甚至关闭个别处所。

政府早前已为院舍员工及的士司机提供自愿免费检测，后者参与率偏低。现时全港约有5.9万名的士司机，运输署上月起推出3轮自愿检测，至本月18日结束，共5888人次检测。汽车交通运输业总工会九龙分会主任杜燊棠表示，支持强制检测，至于如何确保每名司机都有验，他建议可由车主或车行监察，有阴性报告才能租车开工，警方亦可设路障，检查司机有否阴性检测证明。他说的士司机每日收入约400元，政府可按这水平提供津贴。忠诚车行创办人郑克和则认为，由车行监察或有遗漏，建议可要求油站监察，有阴性证明才能入气（香港的士全部采用天然气燃料）。

香港安老服务协会主席陈志育表示，院舍自愿检测参与率约八成，部分人因个人意愿不检测，他认为第四波疫情来势汹汹，且院舍院友属高危，认同推强制检测，但建议不要“一刀切”，例如若员工在检测机构派样本瓶的日子没上班，可安排他们透过其他渠道补验，不要立即惩罚。至于津贴，他说现时院舍前线员工日薪约700至800元，政府可参考这水平提供津贴。

港大医学院院长梁卓伟认为，所有长者、特殊需要院舍的员工和院友都要每7天做一次检测，形容“这是不能妥协，到今天都不能做到，是愧对这班最易受新冠病毒严重健康风险影响的人，真的会对不起他们，真的不可以再拖了，特别是我们已经无化验瓶颈”。