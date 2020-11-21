警察总是对的民建联要求上诉推翻不露编号违法裁决

香港四位民主派议员被当局取消了选举资格，立法会全体民主派议员辞职抗议。(资料照)

香港警察俨如维持政权合法性的执法机关之后，其合法性更不容任何的怀疑。高等法院日前裁定警员不展示警员编号有违《香港人权法案条例》之后，亲北京的民建联立法会议员周浩鼎20日要求律政司上诉推翻上述的裁决。一般相信，一旦终审法院作出不利警方的裁决，港府将无可避免要求人大释法解决问题。

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在此同时，中联办20日发表声明支持警方国安处查处中文大学毕业礼上的示威活动，反驳有批评者认为动用国安处是制造校园白色恐怖。

高等法院法官在作出上述裁决时并同时要求政府订立独立机制处理对警方的投诉，认为这是特区政府的责任。

对此裁决港府尚未有任何行动，民建联的周浩鼎已经要求律政司上诉，并批评今次法院判决是低估了起底对警员的伤害，他亦不同意法院指，现时处理针对警队投诉机制有不足的说法。

周浩鼎的党内同志、立法会保安事务委员会主席陈克勤认为，前线警员当时面对被“起底”、家人被滋扰、生命受威胁，用行动呼号去展示警员身份是合适做法。

此外，当局触动警方国安处调查前日中文大学毕业礼上的抗争活动，有反对声音认为这是当局借机在校园制造白色恐怖，打压学术自由。对此中联办发表声明，强烈支持国安处介入调查。

中联办透过发言人指出，有人未经申请在校园举行毕业礼上发起近百人的游行集会，期间，少数人随处涂污、损坏财物，涉嫌刑事毁坏，更有人高喊“港独”口号，展示“光复香港、时代革命”“香港独立”等标语和旗帜。

发言人指，对此校方及时报警并两度发表声明予以谴责，特区政府教育部门及警方均指出有关活动涉嫌触犯香港国安法，香港警务处国安处已展开调查。发言人称：“我们坚决支持特区国家安全机构采取果断措施，迅速侦办案件，依法作出处理。”

发言人认为，这些人公然制造撕裂、宣扬“港独”，已经涉嫌违反香港国安法，“对此，我们予以强烈谴责”。