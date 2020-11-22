危地马拉Covid疫情下的严重政治危机

愤怒的危地马拉民众对Covid-19疫情下造成债台高筑的新预算表示极度不满。示威者要求总统辞职，并放火烧了国会。危地马拉副总统也敦促上任不到一年的总统辞职。

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处于Covid-19疫情下的中美洲国家危地马拉，近日遭遇严重政治危机。起因是由于在匆忙中于本周初通过的2021年预算旨在纳入与卫生危机相关的额外花费，但那将严重加大债务，而且还忽视了贫困问题与营养不良。在此背景下，要求在2020年初刚刚上任的总统贾马太辞职的声音此起彼伏。

2020年11月21日周六，反对新预算的数百名危地马拉人放火烧了他们的国会，与此同时，示威者要求总统贾马太辞职。危地马拉国会内，燃起了熊熊大火。这一建造的外墙上还可以看到反政府的涂鸦。红十字会工作人员救治了多名吸入了有毒烟气的民众。在此之前，警方在国会前盘查了20来人。另有50多人受伤入院，其中一个伤势严重。

危地马拉国会遭人放火焚烧时，在首都市中心国会附近的原政府官邸前有一场要求总统下台的和平示威。现在64岁的贾马太总统，医生出身，他在今年年初才刚刚上任。示威者挥舞着国旗，呼喊着反贪和总统下台的口号。在社交网络中流传的画面可以看到，警察朝人群投掷催泪瓦斯，里面有惊恐的儿童。示威民众评判总统接受了危地马拉有史以来金额最大的年度预算，近130亿美元。

一名反对派女议员认为，发生冲突的原因是由于2021年预算可能会带来较高的贪腐风险。预算的拨款使用不明朗。这名女议员表示，危地马拉2021年预算在周二深夜紧急通过，没有经过辩论，也没有让民众参与讨论。就这么通过了近100亿欧元的预算。那将加重民众所承受的债务，但没有拿出与当前危地马拉全国所面临的疫情ˎ 卫生危机和经济危机的相应解决办法。

危地马拉副总统要求总统辞职

在2020年11月20日周五至21日周六夜间，危地马拉副总统亲自敦促贾马太总统提出辞职。危地马拉副总统通过社交网络向外界和媒体人士发布了这一消息，他还再次承认自己与贾马太总统关系欠佳。