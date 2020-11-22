台湾“秋斗” 反美国猪中天案党国独裁口号震天

台湾工运指标活动“秋斗”22日登场，游行队伍将分为三大队，主办单位预计号召上万人、40多个团体上街头，表达“反毒猪、反双标、反党国”诉求，包含国民党、民众党也将率员参与秋斗游行。

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据中央社今天报道称，秋斗游行出发，诉求反毒猪反双标反党国。游行队伍分为三大队，主办单位预计号召上万人、40多个团体上街头，表达“反毒猪、反双标、反党国”诉求。

主办方下午2时17分宣布游行正式出发。秋斗主办方在凯达格兰大道设置主舞台，游行前进行短讲。游行队伍分三大队，包含第一大队食安、劳工，第二大队环保、教育以及第三大队土地及言论自由。

工运指标活动“秋斗”22日登场，国民党全力动员参加响应，诉求“反莱猪、护食安”。国民党主席江启臣表示，蔡政府对放宽莱猪进口都不沟通说明，他要邀请总统蔡英文进行电视辩论。民众党则高喊“蓝绿别双标、莱猪就要标”等口号。

据中央社说，国民党中午在自由广场号召支持者集结开讲，包含国民党主席江启臣、前总统马英九、前副总统吴敦义、前主席朱立伦皆到场向群众发表谈话，而云林县长张丽善、彰化县长王惠美、南投县长林明溱、新竹县长杨文科、花莲县长徐榛蔚、台东县长饶庆铃、金门县长杨镇浯等蓝营执政首长及各地立委、民代也一同到场声援。现场气氛十分热烈，国民党表示，到场群众已达2万人。

江启臣表示，之前马政府推动两岸经济合作架构协议（ECFA），当时总统蔡英文时任民进党主席，要求跟马英九辩论，现在蔡总统做出莱猪进口重大的决定，也不沟通说明，所以他要邀请蔡总统进行一场理性的电视辩论，让蔡总统知道民众反对有理。台湾猪都不吃莱剂，结果蔡政府要台湾人吃。

据马英九指出，全世界有160国禁止莱剂，所以即使在美国，反对莱剂的声量也越来越高，只剩2成的猪肉使用莱剂，环境的确是变了，为什么非要台湾人吃莱猪。希望蔡总统重启谈判，告诉美国朋友，台湾欢迎美猪，但是反对莱猪。

此外，台湾民众党秘书长谢立功与立委蔡壁如、张其禄与高虹安也号召上千支持者到场，高喊“蓝绿别双标、莱猪就要标”及“源头管理、明白标示”等口号。张其禄说，这么多民间团体上街，原因是民进党政府已经天怒人怨，完全背弃承诺，民进党完全是“民主退步党”。

蔡壁如表示，全世界最糟糕的事，不是因为坏人太多，而是大多数的好人太沉默，所以一定要站出来；高虹安说，这是她人生中第一次上街抗争，号称最会沟通的政府，各界对莱猪的疑虑却无法回答，人民要有自己选择要不要吃莱猪的权利。

中央社报道说，针对中天换照遭驳，国民党及部分民团日前呼吁民众上街捍卫言论自由，遭部分民团及民众党认为可能会让秋斗的诉求被模糊掉。国民党立委陈玉珍上午召开记者会表示，秋斗本就是有各式各样的团体，每个团体都有各自不同的诉求。她认为，秋斗就是反民进党、讨厌民进党的大集合。如果政府有做好，今天也不会有游行，呼吁不管谁当执政者，都该跟人民站在一起。

而原本计画出席秋斗游行的前高雄市长韩国瑜，昨天深夜也在脸书发文表示，为了怕模糊焦点，决定今天不出席秋斗游行。他指出，蔡总统第二任执政以来，将近一年不到的时间，有太多让人无法接受“倒行逆施政策”，其中影响台湾人民最大、最深远的，一是关闭中天电视台，一是莱猪进口。

据中央社报道说，“秋斗”游行今天登场，台北市长柯文哲在脸书po文表示，作为市长，必须谨守行政中立，也不想增加警方负担，因此不参加游行。