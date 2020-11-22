台灣“秋鬥” 反美國豬中天案黨國獨裁口號震天

台灣工運指標活動“秋鬥”22日登場，遊行隊伍將分為三大隊，主辦單位預計號召上萬人、40多個團體上街頭，表達“反毒豬、反雙標、反黨國”訴求，包含國民黨、民眾黨也將率員參與秋鬥遊行。

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據中央社今天報道稱，秋鬥遊行出發，訴求反毒豬反雙標反黨國。遊行隊伍分為三大隊，主辦單位預計號召上萬人、40多個團體上街頭，表達“反毒豬、反雙標、反黨國”訴求。

主辦方下午2時17分宣布遊行正式出發。秋鬥主辦方在凱達格蘭大道設置主舞台，遊行前進行短講。遊行隊伍分三大隊，包含第一大隊食安、勞工，第二大隊環保、教育以及第三大隊土地及言論自由。

工運指標活動“秋鬥”22日登場，國民黨全力動員參加響應，訴求“反萊豬、護食安”。國民黨主席江啟臣表示，蔡政府對放寬萊豬進口都不溝通說明，他要邀請總統蔡英文進行電視辯論。民眾黨則高喊“藍綠別雙標、萊豬就要標”等口號。

據中央社說，國民黨中午在自由廣場號召支持者集結開講，包含國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立倫皆到場向群眾發表談話，而雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯等藍營執政首長及各地立委、民代也一同到場聲援。現場氣氛十分熱烈，國民黨表示，到場群眾已達2萬人。

江啟臣表示，之前馬政府推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA），當時總統蔡英文時任民進黨主席，要求跟馬英九辯論，現在蔡總統做出萊豬進口重大的決定，也不溝通說明，所以他要邀請蔡總統進行一場理性的電視辯論，讓蔡總統知道民眾反對有理。台灣豬都不吃萊劑，結果蔡政府要台灣人吃。

據馬英九指出，全世界有160國禁止萊劑，所以即使在美國，反對萊劑的聲量也越來越高，只剩2成的豬肉使用萊劑，環境的確是變了，為什麼非要台灣人吃萊豬。希望蔡總統重啟談判，告訴美國朋友，台灣歡迎美豬，但是反對萊豬。

此外，台灣民眾黨秘書長謝立功與立委蔡壁如、張其祿與高虹安也號召上千支持者到場，高喊“藍綠別雙標、萊豬就要標”及“源頭管理、明白標示”等口號。張其祿說，這麼多民間團體上街，原因是民進黨政府已經天怒人怨，完全背棄承諾，民進黨完全是“民主退步黨”。

蔡壁如表示，全世界最糟糕的事，不是因為壞人太多，而是大多數的好人太沉默，所以一定要站出來；高虹安說，這是她人生中第一次上街抗爭，號稱最會溝通的政府，各界對萊豬的疑慮卻無法回答，人民要有自己選擇要不要吃萊豬的權利。

中央社報道說，針對中天換照遭駁，國民黨及部分民團日前呼籲民眾上街捍衛言論自由，遭部分民團及民眾黨認為可能會讓秋鬥的訴求被模糊掉。國民黨立委陳玉珍上午召開記者會表示，秋鬥本就是有各式各樣的團體，每個團體都有各自不同的訴求。她認為，秋鬥就是反民進黨、討厭民進黨的大集合。如果政府有做好，今天也不會有遊行，呼籲不管誰當執政者，都該跟人民站在一起。

而原本計畫出席秋鬥遊行的前高雄市長韓國瑜，昨天深夜也在臉書發文表示，為了怕模糊焦點，決定今天不出席秋鬥遊行。他指出，蔡總統第二任執政以來，將近一年不到的時間，有太多讓人無法接受“倒行逆施政策”，其中影響台灣人民最大、最深遠的，一是關閉中天電視台，一是萊豬進口。

據中央社報道說，“秋鬥”遊行今天登場，台北市長柯文哲在臉書po文表示，作為市長，必須謹守行政中立，也不想增加警方負擔，因此不參加遊行。