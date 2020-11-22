拜登24日公布新政府首批内阁名单，CNN说华人杨安泽将出任商务部长

美国总统大选候选人首场电视辩论在特朗普与拜登之间激烈进行。

拜登入主白宫后将担任幕僚长的克莱恩(Ron Klain)22日接受美国广播公司（ABC）访问表示，拜登将于24日公布首批内阁人选。美国有线电视新闻网（CNN）报道说：华人杨安泽（Andrew Yang）将出任拜登新政府商务部长。

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克莱恩说：“各位将在24日看到首批内阁人选，拜登届时会亲自公布人选和他们的职务。”

CNN报道称，此前曾参加2020总统大选民主党初选的杨安泽可能出任商务部部长一职。CNN的消息来源是拜登的盟友、顾问以及了解此事的民主党人提供的一份名单。CNN说，杨安泽是一名企业家，他从不为人知成长为一位总统参选人，他的竞选理念围绕着全民基本收入，为每个美国公民每月提供1000美元。他的竞选口号是“让美国更努力地思考”（Make America Think Harder）。

报道称，杨安泽1975年出生在纽约州，父母都来自台湾。2018年3月，他成为美国史上第二位宣布参选总统的华人。他拥有一群自称“杨帮”的支持者。今年2月11日，杨安泽宣布退出民主党总统初选，然后加入CNN，担任政治评论员。

据CNN报导，拜登内阁主要名单可能人选还包括：

国务卿为奥巴马政府时期的副国务卿布林肯（Antony Blinken）、德拉华州参议员库恩斯（Chris Coons）、前国家安全顾问赖斯（Susan Rice）。

国防部长人选包括伊利诺州参议员达克沃斯（Tammy Duckworth）及新美国安全中心（CNAS）主席佛劳诺（Michele Flournoy）。若两人之一获选并经国会确认，美国将出现首位女性国防部长。

司法部长人选包括美国上诉法院法官加兰（Merrick Garland）、前国土安全部长约翰逊（Jeh Johnson）、阿拉巴马州参议员琼斯（Doug Jones）及前代理司法部长耶茨（Sally Yates）。

最有可能成为财政部长人选的是美国联邦储备局（Fed）理事布雷纳德（Lael Brainard）及前财政部副部长拉斯金（Sarah Bloom Raskin）。

而最有可能成为美国驻联合国大使的人选是印第安纳州南本德市（South Bend）前市长布蒂吉格（Pete Buttigieg）。