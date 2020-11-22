推特与脸书宣布美国大选权力交接日总统账号即换拜登

美国总统大选结果大抵已定，民主党候选人拜登将会在明年1月入主白宫。社群媒体推特（Twitter）20日宣布，无论现任总统特朗普是否承认败选，美国总统推特官方帐号（@POTUS）将会在总统就职典礼当天，自动转移给拜登，白宫（@whitehouse）、副总统（@VP）和第一夫人（@FLOTUS）等官方帐号也会同时移交。脸书今天也跟进宣布，将把总统、白宫、副总统以及第一夫人的官方帐号同日转移给拜登。

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据联合新闻网今天报道称，美国总统推特官方帐号将就职典礼当天移交给拜登。据推特发言人帕西里欧（Nick Pacilio）表示，明年1月20日也会一并将12个白宫相关官方帐号移转给拜登政府，推特正在与美国国家档案和记录管理局（NARA）密切合作完成此任务。

据推特表示，虽然帐户移转给不同人，但过去的发文纪录都有存盘，1月20日当天则会将帐号重置并移交给拜登政府。美媒Politico报导指出，特朗普至今不愿承认败选，且美国总务署（GSA）也拒绝启动总统职务移交手续，这样会使拜登团队使用办公室或政府邮件信箱的时间延后，也无法使用官方网域。不过就职典礼过后，特朗普对这些数位资产就不再有任何权限。

据推特表示，公司代表将在未来几个月内与拜登和贺锦丽的交接团队成员会面，讨论有关新政府如何使用推特的具体细节。

据联合新闻网说，继推特公司宣布将在新总统就任时转移相关官方帐号，脸书今（22）天也跟进宣布，将把总统、白宫、副总统以及第一夫人的官方帐号转移给拜登。

据脸书指出，2017年奥巴马政府和当时即将接任的特朗普进行合作，确保双方的Facebook与Instagram帐号能够顺利交接，“这次当然希望也是这么做！”也就是说，当拜登正式宣布就任总统之际，美国总统的官方帐号将直接转移给新政府，脸书帐号“President Donald J. Trump”将会清空资料。

不过实际上特朗普也相当少用官方帐号，他都使用私人帐号“Donald J. Trump”进行发文。

该报道说，推特公司比脸书更早宣布将移转官方帐号给新政府，其中包含总统帐号的@POTUS、白宫的@whitehouse、副总统的@VP以及第一夫人的@FLOTUS。