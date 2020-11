正中下怀？宾州诉讼遭拒后特朗普团队称将迅速上诉最高法院

美国总统特朗普团队寻求否决宾州数以百万计邮寄选票的诉讼22日遭联邦法官驳回,但特朗普团队律师表示:虽对该决定不满,但此举正有利他们寻求加速上诉的计划。

广告 继续浏览后续

综合路透社法新社报导,联邦法官布朗(Matthew Brann)在裁定书中措辞严厉地表示,特朗普团队在宾州邮寄投票的相关诉状中呈递的是“没有价值、勉强的法律论据及推测性指控”。因此驳回特朗普团队寻求否决宾州数以百万计邮寄选票的诉讼,打击特朗普亟欲翻转大选结果的努力。为宾州预计23日认证民主党拜登胜出的程序铺路。

特朗普律师朱利安尼和资深法律顾问艾里斯(Jenna Ellis)表示,他们希望能将这项案件提交美国联邦第三巡迴上诉法院(Third Circuit of the U.S. Court of Appeals)审理。朱利安尼在一份声明中说:“今天的裁决有助于我们迅速上诉到美国最高法院的战略。虽然我们完全不同意这个裁决,但我们感谢奥巴马任命的法官迅速做出这个预料之中的决定,而不是简单地试图耗尽时间。”

由于拜登即将在1月20日上任,时间紧迫,特朗普团队除了进行现有法律挑战外,也将目标锁定在试图阻止关键摇摆州认证选举结果。