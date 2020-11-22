正中下懷？賓州訴訟遭拒後特朗普團隊稱將迅速上訴最高法院

美國總統特朗普團隊尋求否決賓州數以百萬計郵寄選票的訴訟周六2１日晚遭聯邦法官駁回，但特朗普團隊律師表示：雖對該決定不滿，但此舉正有利他們尋求加速上訴的計畫。

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綜合路透社法新社報導，聯邦法官布朗（Matthew Brann）在裁定書中措辭嚴厲地表示，特朗普團隊在賓州郵寄投票的相關訴狀中呈遞的是“沒有價值、勉強的法律論據及推測性指控”。因此駁回特朗普團隊尋求否決賓州數以百萬計郵寄選票的訴訟，打擊特朗普亟欲翻轉大選結果的努力。為賓州預計23日認證民主黨拜登勝出的程序鋪路。

特朗普律師朱利安尼和資深法律顧問艾里斯（Jenna Ellis）表示，他們希望能將這項案件提交美國聯邦第三巡迴上訴法院（Third Circuit of the U.S. Court of Appeals）審理。朱利安尼在一份聲明中說：“今天的裁決有助於我們迅速上訴到美國最高法院的戰略。雖然我們完全不同意這個裁決，但我們感謝奧巴馬任命的法官迅速做出這個預料之中的決定，而不是簡單地試圖耗盡時間。”

由於拜登即將在1月20日上任，時間緊迫，特朗普團隊除了進行現有法律挑戰外，也將目標鎖定在試圖阻止關鍵搖擺州認證選舉結果。